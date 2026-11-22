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O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, mobilizou um pequeno grupo de apoiadores na noite de sábado, 21.

Liderados por Padre Kelmon, os participantes se reuniram na área externa da unidade para orar pelo ex-presidente e exibiram bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel.

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A manifestação ocorreu horas depois de Bolsonaro ser internado com fortes dores abdominais.

Exames identificaram um quadro de abdômen agudo obstrutivo, com comprometimento do intestino delgado. Durante a madrugada, ele precisou passar por um procedimento com sonda nasogástrica, que retirou quase um litro de resíduos alimentares.

Padre Kelmon tenta autorização para visitar Bolsonaro

Antes de liderar a oração na parte externa do hospital, Padre Kelmon tentou visitar Bolsonaro na manhã de sábado, 21. No entanto, foi informado de que precisaria de autorização judicial para entrar na unidade.

Após a tentativa, ele afirmou à imprensa que pretendia procurar os advogados do ex-presidente para solicitar uma visita religiosa. A intenção, segundo Kelmon, era ministrar a Unção dos Enfermos, rito religioso destinado a pessoas que enfrentam problemas de saúde.

Padre Kelmon se identifica como integrante de uma corrente cristã ortodoxa e esteve à frente do grupo que se reuniu em apoio ao ex-presidente.

B olsonaro permanece na UTI após quadro intestinal

De acordo com o boletim médico, Bolsonaro está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando sem auxílio de aparelhos. A equipe médica acompanha a evolução do quadro e não descarta a possibilidade de cirurgia.

O ex-presidente foi encaminhado à UTI do Hospital DF Star após apresentar fortes dores abdominais. A avaliação médica apontou obstrução intestinal, com comprometimento do intestino delgado.