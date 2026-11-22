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O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar fortes dores abdominais na sexta-feira, 20. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro retornou ao Brasil e visitou o marido na noite de sábado, 21, em meio à preocupação da família com a evolução do quadro de saúde.

Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal e está sendo submetido a tratamento clínico. A equipe médica também avalia a possibilidade de uma nova cirurgia, mas a decisão dependerá da resposta do ex-presidente aos procedimentos adotados. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

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Bolsonaro tem obstrução intestinal e pode passar por cirurgia

De acordo com informações divulgadas pelo hospital, o ex-presidente apresenta um quadro de abdômen agudo obstrutivo. A tomografia identificou uma obstrução quase total, embora parcial, do intestino delgado, além de aderências na parede abdominal.

O médico que acompanha Bolsonaro informou que a equipe iniciou medidas clínicas para controlar o problema e monitora a evolução dos sintomas antes de decidir sobre uma possível intervenção cirúrgica.

Entre os procedimentos adotados estão hidratação, suspensão da alimentação por via oral, suporte nutricional e passagem de uma sonda gástrica.

Hospital divulga boletim sobre estado de saúde

Em comunicado, o Hospital DF Star informou que Bolsonaro está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando espontaneamente. Apesar da estabilidade, o ex-presidente continuará internado na UTI para acompanhamento médico.

A unidade hospitalar também destacou que não existe previsão de alta neste momento.

O boletim médico informa:

"No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea. Não há previsão de alta hospitalar até o momento."

Michelle Bolsonaro retorna ao Brasil para visitar o marido

Michelle Bolsonaro estava fora do país havia aproximadamente uma semana e retornou após a internação do ex-presidente. Durante sua ausência, Bolsonaro ficou sob os cuidados da enteada.

A visita aconteceu na noite de sábado, 21, enquanto familiares acompanham as atualizações médicas e aguardam uma definição sobre os próximos procedimentos.

O estado de saúde do ex-presidente também foi comentado pelo senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), que relatou nas redes sociais a realização de procedimentos durante a madrugada.





Sonda retirou cerca de um litro de resíduos alimentares

Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro informou que os médicos passaram uma sonda gástrica no pai. Segundo o relato, o procedimento permitiu retirar aproximadamente um litro de resíduos alimentares.

O senador também demonstrou preocupação com a oscilação dos sintomas, relatando episódios de náuseas, distensão abdominal, dores e soluços após a diminuição dos efeitos dos medicamentos.

A preocupação da família envolve ainda o risco de broncoaspiração e desidratação, possíveis complicações associadas ao quadro clínico.

Histórico de cirurgias aumenta atenção ao quadro

Bolsonaro possui um histórico de complicações abdominais desde que foi vítima de uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Na ocasião, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, o ex-presidente foi submetido a outros procedimentos cirúrgicos e enfrentou episódios de obstrução intestinal.

O histórico médico é acompanhado pela equipe responsável pela internação atual, que avalia os resultados dos exames e a resposta ao tratamento antes de definir se será necessária uma nova operação.