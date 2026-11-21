Erika Hilton usou suas redes sociais para se manifestar contra o caso de blackface em uma clínica de bronzeamento artificial de Leme, no interior de São Paulo. Em seu perfil do Instagram, a deputada federal afirmou que acionará o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público (MP) contra o estabelecimento.

“Nós vivemos em um país construído sobre a lógica do racismo, da escravidão e de que o trabalhador é propriedade do patrão para ele fazer o que bem entende, e isso precisa acabar”, afirmou.

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A parlamentar também se disponibilizou a ajudar a funcionária negra quye foi ridicularizada com o ato. “Meu mandato está à disposição da vítima e seguirei acompanhando o caso para garantir que seus direitos enquanto pessoa e enquanto trabalhadora sejam respeitados”, declarou.

Entenda o caso

A confusão começou após a dona de uma clínica de bronzeamento publicar um vídeo realizando uma suposta homenagem para uma funcionária negra. Na publicação, ela e outras colaboradoras pintaram o rosto com uma tinta preta e alegaram que estavam iguais a moça.

“Nós temos uma colaboradora ‘negona dos dentes brancos’. E aqui nós não temos racismo. Hoje a gente quer ficar igual ela”, disse a mulher, afirmando que a funcionária teria ido a padaria no momento da ação.

O registro acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas, onde internautas acusaram a empresária de realizar blackface, prática racista de pintar o rosto ou o corpo de tinta escura para imitar e caricaturar pessoas negras.