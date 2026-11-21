BLACKFACE
Erika Hilton acionará MP após caso de blackface em clínica
Deputada federal criticou atitude de funcionários do estabelecimento
Erika Hilton usou suas redes sociais para se manifestar contra o caso de blackface em uma clínica de bronzeamento artificial de Leme, no interior de São Paulo. Em seu perfil do Instagram, a deputada federal afirmou que acionará o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público (MP) contra o estabelecimento.
“Nós vivemos em um país construído sobre a lógica do racismo, da escravidão e de que o trabalhador é propriedade do patrão para ele fazer o que bem entende, e isso precisa acabar”, afirmou.
A parlamentar também se disponibilizou a ajudar a funcionária negra quye foi ridicularizada com o ato. “Meu mandato está à disposição da vítima e seguirei acompanhando o caso para garantir que seus direitos enquanto pessoa e enquanto trabalhadora sejam respeitados”, declarou.
Entenda o caso
A confusão começou após a dona de uma clínica de bronzeamento publicar um vídeo realizando uma suposta homenagem para uma funcionária negra. Na publicação, ela e outras colaboradoras pintaram o rosto com uma tinta preta e alegaram que estavam iguais a moça.
“Nós temos uma colaboradora ‘negona dos dentes brancos’. E aqui nós não temos racismo. Hoje a gente quer ficar igual ela”, disse a mulher, afirmando que a funcionária teria ido a padaria no momento da ação.
O registro acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas, onde internautas acusaram a empresária de realizar blackface, prática racista de pintar o rosto ou o corpo de tinta escura para imitar e caricaturar pessoas negras.