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Um vídeo publicado no Instagram tem causado forte repercussão na web. A gravação mostra funcionárias de um espaço de bronzeamento artificial no Leme, interior de São Paulo, com os rostos pintados de preto para fazer uma “surpresa” à única colega negra da equipe, na sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra.

A cena remete à prática de blackface e levou a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município a divulgar uma nota de repúdio.

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O episódio ocorreu no Espaço Day Bronze. Nas imagens, a proprietária do estabelecimento grava a equipe enquanto apresenta a surpresa.

As funcionárias aparecem com a pele escurecida por maquiagem, em uma tentativa de reproduzir a aparência da colega, que havia sido enviada a uma padaria enquanto as demais se preparavam para recebê-la.

A situação levantou críticas pela associação com o blackface, prática historicamente racista. A Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Leme, publicou uma nota de repúdio e defendeu a apuração dos fatos e a responsabilização cabível, caso seja constatada uma conduta discriminatória.

Vídeo mostra funcionárias de clínica de bronzeamento com rosto pintado de preto em homenagem a colega - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que diz a OAB

Na manifestação divulgada na sexta-feira, 20 de novembro, a comissão afirmou que o vídeo mostra pessoas com os rostos escurecidos em circunstâncias que levantam questionamentos sobre possível prática de blackface.

"A Comissão de Igualdade Racial da OAB – Subseção de Leme manifesta seu veemente repúdio a toda forma de discriminação racial, diante da circulação de um vídeo associado ao estabelecimento Espaço Day Bronze, em Leme/SP, no qual aparecem pessoas com os rostos escurecidos, em circunstâncias que levantaram questionamentos sobre possível prática de blackface", disse a nota

A entidade também manifestou solidariedade à possível vítima e ressaltou que atitudes racistas não devem ser relativizadas como brincadeiras.

"A Comissão reafirma que racismo não pode ser relativizado como brincadeira, manifesta solidariedade à possível vítima e defende a devida apuração dos fatos, com a responsabilização cabível, caso constatada a prática discriminatória", afirmou a manifestação.

A nota destaca que a Constituição Federal repudia a discriminação racial e que a Lei nº 7.716/1989, alterada pela Lei nº 14.532/2023, prevê a responsabilização por condutas racistas, inclusive quando praticadas em contexto recreativo.

Vídeo mostra funcionárias de clínica de bronzeamento com rosto pintado de preto em homenagem a colega - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que é blackface?

O termo blackface é usado para caracterizar a prática de pessoas não negras que escurecem a pele para representar pessoas negras.

A origem está ligada a espetáculos de entretenimento do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, nos quais artistas brancos pintavam o rosto de preto para interpretar personagens negros de maneira caricata e depreciativa.

Essas apresentações ajudaram a disseminar estereótipos racistas e representações que ridicularizavam e desumanizavam a população negra.

Por esse histórico, a prática é considerada ofensiva mesmo quando apresentada como brincadeira, homenagem ou demonstração de descontração.

O episódio em Leme ocorreu justamente no Dia da Consciência Negra, data dedicada à memória de Zumbi dos Palmares, à valorização da história e da cultura negra e à reflexão sobre o enfrentamento ao racismo.

Veja nota oficial de repúdio completa da OAB de Leme

NOTA DE REPÚDIO

A Comissão de Igualdade Racial da OAB – Subseção de Leme manifesta seu veemente repúdio a toda forma de discriminação racial, diante da circulação de um vídeo associado ao estabelecimento Espaço Day Bronze, em Leme/SP, no qual aparecem pessoas com os rostos escurecidos, em circunstâncias que levantaram questionamentos sobre possível prática de blackface.

Segundo relatos, o episódio teria ocorrido em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e envolveria uma colaboradora negra do estabelecimento.

O blackface, quando utilizado para caricaturar ou ridicularizar pessoas negras, constitui manifestação historicamente racista, marcada pela reprodução de estereótipos e pela desumanização da população negra.

A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana e repudia a discriminação racial, enquanto a Lei nº 7.716/1989, alterada pela Lei nº 14.532/2023, prevê responsabilização por condutas racistas, inclusive quando praticadas em contexto recreativo.

A Comissão reafirma que racismo não pode ser relativizado como brincadeira, manifesta solidariedade à possível vítima e defende a devida apuração dos fatos, com a responsabilização cabível, caso constatada a prática discriminatória.

O respeito à dignidade da população negra é um dever constitucional e um compromisso de toda a sociedade.

Leme/SP, 20 de novembro de 2026.

COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL – CIR

OAB/SP – SUBSEÇÃO DE LEME