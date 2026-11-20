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A atriz Adriana Lessa denunciou ter sido vítima de racismo durante uma visita a uma loja de luxo em São Paulo. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso após a artista relatar que foi seguida e monitorada por funcionários do estabelecimento.

A investigação foi aberta nesta terça, 10, após uma notícia-crime apresentada pelos advogados da atriz. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), vinculada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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O que aconteceu?

Segundo a denúncia, o episódio aconteceu em 24 de setembro de 2026, na loja Mata Lab, localizada no complexo Cidade Matarazzo, na região central de São Paulo.

A atriz conta que visitou o local após uma consulta oftalmológica e entrou na loja para conhecer as peças de arte e decoração. Ao perguntar sobre a origem dos objetos, percebeu, olhares de desconfiança de uma atendente e passou a ser acompanhada por ela. Outro funcionário também estaria monitorado seus movimentos, a uma distância maior.

Ainda de acordo com o relato, outros clientes circularam livremente pelo estabelecimento, sem receber o mesmo tratamento.

Adriana relatou taquicardia e tremores após o episódio. Ao deixar a loja, conversou com um segurança do complexo e, em seguida, retornou ao estabelecimento para registrar uma reclamação junto à gerência.

O que diz a defesa?

A defesa afirma que a atriz foi vítima de perfilamento racial, prática em que uma pessoa é tratada como suspeita por causa da raça ou da cor da pele. Por isso, os advogados pedem que o caso seja investigado como possível crime de discriminação racial, previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989.

Segundo a defesa, a abordagem não foi uma situação comum de atendimento, mas uma possível prática discriminatória que precisa ser investigada. “Ser negro não pode significar carregar permanentemente a condição de suspeito”, afirmou o advogado Carlos Nicodemos.

Em 20 de outubro, os advogados notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo Cidade Matarazzo e pela Mata Company e solicitaram a preservação das imagens das câmeras de segurança e a identificação dos funcionários envolvidos.