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Bloquear ou prejudicar intencionalmente a circulação em ruas e rodovias pode gerar uma multa exorbitante para condutores brasileiros. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos que realizarem a ação sem autorização do órgão de trânsito responsável poderão pagar até R$ 17.608,20.

O valor da infração, que é equivalente a quase 11 salários mínimos de 2026, faz parte de uma das penalidades mais altas do CTB e pode atingir até quem não estava dirigindo no momento da ocorrência.

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Essa quantia é cobrada diretamente ao organizador da ação, seja ele o condutor ou não. No entanto, caso seja comprovado que o condutor estava apenas no volante do veículo e não esteve à frente da ocorrência, o valor cai para R$ 5.869,40.

Além da multa, o condutor também pode lidar com suspensão do direito de dirigir por 12 meses e remoção do veículo. Em caso de reincidência da infração, as multas podem ficar entre R$ 11 mil e R$ 35 mil.

Para chegar a estes valores, a legislação multiplica por 60 o valor de uma multa gravíssima na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fixada atualmente em R$ 293,47.