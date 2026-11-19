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A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, foi indicada para receber a Medalha Mérito Legislativo, concedida anualmente pela Câmara dos Deputados. A indicação foi feita pelo deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), que ocupa o cargo de segundo vice-presidente da Casa.

A homenagem integra a agenda de reconhecimento da Casa a pessoas e organizações que tenham prestado serviços relevantes ao Brasil ou ao próprio Poder Legislativo. A distinção também pode contemplar instituições, entidades, campanhas, programas e movimentos, brasileiros ou estrangeiros.

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A solenidade está prevista para 2 de dezembro, às 10h, no Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília.