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A Polícia Federal (PF) suspeita que o acesso aos arquivos armazenados na nuvem do advogado Willer Tomaz, amigo pessoal do senador Flávio Bolsonaro (PL), tenha sido bloqueado remotamente durante uma operação de busca e apreensão realizada em agosto deste ano.

Apesar da interrupção, os investigadores conseguiram recuperar dados do celular do advogado, incluindo um e-mail no qual ele admite participação societária na Rio Pag, empresa ligada à operação de pagamentos de apostas.

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As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação sobre um esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigadores trabalham com a hipótese de que uma ordem remota tenha impedido a continuidade do acesso ou de que a senha tenha sido alterada durante a própria diligência. A causa da interrupção, entretanto, ainda não foi confirmada.

Operação tinha restrições determinadas pelo STF

A interrupção da extração surpreendeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que acompanhavam a operação por determinação de André Mendonça.

Ao autorizar as buscas, o ministro estabeleceu restrições para proteger o sigilo profissional da advocacia, proibindo a apreensão de documentos, mensagens e arquivos de clientes sem relação com os fatos investigados.

Além das buscas, Mendonça autorizou a quebra do sigilo telefônico de Willer Tomaz.

Na avaliação dos investigadores, o advogado teria atuado como um “verdadeiro hub financeiro, patrimonial e logístico” de pessoas investigadas por envolvimento no esquema de fraudes no INSS, entre elas o senador Weverton Rocha (PDT-MA).

A suspeita integra a investigação conduzida pela PF e não representa uma conclusão definitiva sobre a responsabilidade criminal dos envolvidos.

Procurado pela coluna, Willer afirmou que seus aparelhos celulares permanecem sob custódia da Polícia Federal. Ele classificou a eventual interrupção da extração como uma questão técnica que deve ser esclarecida pela corporação.

O advogado também criticou a divulgação de informações sobre a investigação e alegou que o procedimento teria sido utilizado para promover ataques políticos a Flávio Bolsonaro.

Empresa ligada a apostas

Mesmo sem concluir a extração dos arquivos da nuvem, a Polícia Federal conseguiu acessar informações armazenadas no celular de Willer Tomaz.

Entre os dados recuperados, segundo O Globo, está um e-mail enviado a uma instituição financeira no qual o advogado reconhece ser sócio da Rio Pag. A empresa é responsável pela operação de pagamentos de apostas realizadas por meio de lotéricas e plataformas de apostas vinculadas à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

O serviço era prestado mediante contrato firmado durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL). O acordo é alvo de questionamentos e suspeitas de irregularidades. Antes da divulgação da mensagem, Willer negava possuir participação societária na Rio Pag e afirmava atuar exclusivamente como advogado da empresa.

Após a revelação do e-mail, passou a reconhecer uma “participação indireta”, por meio de uma cadeia de sociedades regularmente constituídas.

Ele ressaltou, entretanto, que não integra a administração de nenhuma dessas empresas.

Advogado foi para os Estados Unidos após operação

Willer Tomaz deixou o Brasil e seguiu para os Estados Unidos após ser alvo da operação da Polícia Federal.

Segundo a coluna de Malu Gaspar, o advogado esperava retornar ao país caso Flávio Bolsonaro vencesse a eleição presidencial de outubro. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entretanto, teria alterado seus planos.

Flávio Bolsonaro também foi para os Estados Unidos após a derrota na disputa presidencial.