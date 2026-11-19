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As escavações arqueológicas realizadas durante as obras da futura Estação Campo Grande do metrô de Salvador revelaram objetos que podem estar associados a rituais de religiões de matriz africana praticados no século XIX. Entre os materiais encontrados estão búzios, corais marinhos, pedras polidas, ossos de animais, cachimbos e recipientes de cerâmica e vidro, identificados em uma área anteriormente ocupada pelos fundos de palacetes da elite baiana.

Os achados foram registrados no sítio arqueológico localizado na área da antiga Fundação João Fernandes da Cunha (JFC), no Campo Grande. A documentação técnica obtida pelo portal A TARDE junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aponta que a disposição de determinados objetos pode indicar práticas de consagração, oferendas e outras manifestações religiosas afro-brasileiras.

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A hipótese está relacionada principalmente à associação entre materiais que poderiam ser utilizados no cotidiano doméstico e elementos com possíveis significados religiosos, como búzios, corais, pedras selecionadas e adornos.

A área escavada corresponde à parte posterior de antigos palacetes construídos no século XIX, onde existiam quintais, pequenas edificações de serviço e espaços de moradia e trabalho ocupados por pessoas escravizadas e libertas.

Embora os objetos apresentem características compatíveis com práticas religiosas afro-brasileiras, a interpretação ainda depende da análise do contexto arqueológico.

Búzios, corais e pedras podem indicar práticas religiosas

Um dos conjuntos que chamaram a atenção dos pesquisadores foi identificado onde as escavações revelaram uma concentração de conchas, búzios e fragmentos de corais marinhos.

Na tradição religiosa afro-brasileira, os búzios possuem diferentes funções simbólicas e podem ser utilizados em práticas divinatórias, ornamentações e oferendas. A presença desses materiais em uma mesma camada arqueológica, associados a outros objetos selecionados, é considerada relevante para a interpretação do espaço.

Também foram encontrados seixos de superfícies polidas, formatos arredondados ou achatados e diferentes colorações. Alguns exemplares apresentam formato semelhante ao de uma gota.

Na arqueologia das religiões afro-brasileiras, pedras com essas características podem ser comparadas aos otás, elementos consagrados a divindades e utilizados em assentamentos religiosos do Candomblé.

A identificação, entretanto, é uma hipótese interpretativa. A aparência das pedras, por si só, não comprova sua utilização ritual.

Concentração de búzios e conchas identificada no sítio arqueológico da Estação Campo Grande - Foto: Reprodução | Iphan

Sopeira foi encontrada sobre ossos de animais

Outro registro de destaque ocorreu onde os pesquisadores identificaram uma sopeira de faiança fina, com decoração floral, posicionada de cabeça para baixo sobre fragmentos de ossos animais.

A disposição do recipiente chamou a atenção por sugerir uma ação deliberada de cobertura ou deposição. A associação entre a louça e os restos animais levanta a possibilidade de que o conjunto tenha integrado uma prática de oferenda ou encerramento ritual.

O contexto também apresenta fragmentos de ossos bovinos com marcas de corte, que podem estar relacionados tanto ao preparo e consumo de alimentos quanto a práticas religiosas envolvendo oferendas.

Entre os vestígios analisados, há peças ósseas com sulcos retilíneos, cuja interpretação depende de estudos zooarqueológicos.

Esses materiais permitem investigar as práticas alimentares e os possíveis usos simbólicos dos animais no espaço ocupado pelos antigos moradores.

Fragmentos de ossos bovinos recolhidos durante as escavações arqueológicas no Campo Grande - Foto: Reprodução | Iphan

Cachimbos, garrafas e carvão também foram identificados

As escavações revelaram ainda cachimbos de caulim e cerâmica, garrafas de vidro e vestígios de carvão em áreas próximas às concentrações de búzios, corais e pedras.

Os cachimbos eram utilizados no cotidiano para o consumo de tabaco, mas também poderiam integrar determinadas práticas religiosas.

Da mesma forma, garrafas de bebidas podem estar relacionadas tanto aos hábitos de consumo doméstico quanto a oferendas e rituais de libação.

Os registros de carvão indicam processos de combustão no local. Sua presença próxima aos demais materiais constitui mais um elemento considerado na análise da possível utilização ritual do espaço.

A interpretação dos pesquisadores leva em conta a associação e a disposição dos objetos, e não apenas suas características individuais.

Cachimbo de caulim ou cerâmica identificado entre os vestígios arqueológicos do século XIX - Foto: Reprodução | Iphan

Azul pode ter ligação com o Candomblé

Entre os objetos encontrados está uma conta tubular de vidro azul. A peça possui uma perfuração longitudinal, característica que permite sua utilização em colares e outros adornos.

O material apresenta semelhanças com contas históricas conhecidas como segi ou segui, documentadas em outros sítios arqueológicos brasileiros, incluindo a região da antiga Sé de Salvador e o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.

Nas tradições afro-brasileiras, contas dessa natureza podem integrar fios de contas e outros adornos associados à proteção, ao prestígio e à devoção religiosa.

Determinados exemplares históricos são relacionados a divindades como Airá e Ogum, embora a associação de uma peça específica a determinado orixá dependa de informações adicionais sobre seu contexto.

A descoberta amplia as possibilidades de investigação sobre a presença de práticas culturais e religiosas afro-brasileiras em áreas ocupadas por trabalhadores escravizados e libertos na Salvador oitocentista.

Garrafa de vidro azul identificada entre os materiais recolhidos no sítio arqueológico. - Foto: Reprodução | Iphan

Objetos franceses e estatueta também foram encontrados

Além dos materiais com possível associação religiosa, os pesquisadores identificaram objetos que ajudam a reconstruir os hábitos de consumo da população que ocupava a região do Campo Grande durante o século XIX.

Entre os achados estão um pote de faiança fina francesa e uma estatueta de caulim, ambos relacionados ao contexto histórico das antigas residências.

As peças integram um conjunto de materiais que inclui louças inglesas e portuguesas, porcelanas, recipientes de vidro e cerâmicas de diferentes origens.

A presença de objetos importados permite investigar as relações comerciais de Salvador com outros países e os padrões de consumo das famílias que residiam nos palacetes.

1 de 2 Estatueta de caulim do século XIX. | Foto: Reprodução | Iphan

2 de 2 Pote de faiança fina francesa, com representações de bovinos em paisagem campestre. Comercializada pela perfumaria francesa Ed. Pinaud, de Paris. Datado entre 1860 e 1880. | Foto: Reprodução | Iphan

Ao mesmo tempo, os materiais encontrados nos quintais e nas áreas de serviço oferecem informações sobre o cotidiano dos trabalhadores que ocupavam esses espaços.

Essa distinção é importante porque o sítio arqueológico reúne vestígios de diferentes grupos sociais que compartilharam o mesmo território, embora em condições profundamente desiguais.

Escavações recolheram cerca de 6 mil vestígios

O sítio arqueológico foi identificado durante as prospecções preventivas realizadas para a implantação da Estação Campo Grande, integrante do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A área ocupa aproximadamente 188,41 metros quadrados, no terreno anteriormente utilizado pela Fundação João Fernandes da Cunha.

Durante as escavações, foram recolhidos cerca de 6 mil vestígios materiais associados aos séculos XVIII e XIX. Em uma etapa de análise do sítio, foram identificados 235 bens móveis, incluindo louças, recipientes, fragmentos de vidro, ossos e outros materiais.

A maior parte dos objetos foi associada a um antigo depósito de descarte doméstico, formado principalmente durante a segunda metade do século XIX.

A presença de peças de origem europeia demonstra a circulação de produtos importados na capital baiana durante o período, enquanto os vestígios alimentares e objetos de uso cotidiano ajudam a compreender as relações sociais estabelecidas no entorno do Campo Grande.