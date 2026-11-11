Metrô no Campo Grande: obras têm avanço decisivo em duas áreas

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As obras de implantação da Estação Campo Grande, que integra a expansão da Linha 1 do metrô de Salvador, poderão avançar em duas áreas após a conclusão de uma etapa das pesquisas arqueológicas realizadas no terreno. Um relatório técnico obtido pelo portal A TARDE aponta que a coordenação responsável pelo salvamento dos vestígios históricos emitiu parecer favorável à liberação para a execução dos serviços de engenharia.

Segundo o relatório técnico, a futura estação terá nove níveis subterrâneos, com profundidade total de até 54 metros. A construção exigirá a abertura de um poço central de aproximadamente 40 metros de diâmetro. O documento estima em 12 meses a duração das atividades de escavação da estrutura principal.

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Segundo os pesquisadores, as áreas investigadas apresentaram alterações provocadas por aterros, demolições e intervenções construtivas realizadas ao longo do século XX.

Diante dos resultados, a coordenação considerou tecnicamente viável o prosseguimento das obras civis nos limites investigados.

Avanço de estruturas da estação

A prioridade dada aos dois setores atende a uma necessidade da construção da futura estação subterrânea.

De acordo com o relatório, o Consórcio Expresso 2 de Julho, responsável pela implantação do empreendimento, solicitou que as pesquisas fossem concentradas inicialmente no "Setor 2", localizado na porção norte do sítio arqueológico, próximo ao muro do Exército.

A área deverá receber estacas de contenção necessárias à futura abertura do poço da estação. Já a faixa final do "Setor 3", situada nas proximidades da rua, foi priorizada porque receberá parte da viga de bordo da estrutura.

Os arqueólogos concluíram que a investigação antecipada desses trechos permitiria o avanço de etapas importantes da construção sem comprometer o salvamento dos vestígios nas demais áreas.

Apesar do parecer favorável, os serviços deverão ocorrer com acompanhamento arqueológico. Caso sejam encontrados materiais históricos não identificados nas pesquisas anteriores, a frente de trabalho afetada deverá ser interrompida para avaliação técnica.

Escavações continuam em área com vestígios dos séculos XVIII e XIX

Enquanto parte do terreno poderá ser liberada, as pesquisas continuam no "Setor 1", onde foram encontrados materiais históricos em condições de preservação diferentes das registradas nos setores já avaliados.

O relatório informa que as escavações nessa área identificaram artefatos dos séculos XVIII e XIX em contexto arqueológico preservado, além de alicerces construídos com pedra e cal, pisos e contrapisos.

Esses elementos poderão contribuir para a compreensão das antigas edificações que ocupavam a região antes das transformações urbanas e da implantação do projeto metroviário.

O salvamento arqueológico continuará nas áreas ainda não concluídas, com escavações controladas, documentação das estruturas e recolhimento dos materiais identificados.

A medida busca preservar as informações históricas do sítio antes das intervenções que modificarão definitivamente o subsolo da futura estação.

Achados revelam ocupação histórica do Campo Grande

A descoberta arqueológica ocorreu durante as pesquisas preventivas para a construção da Estação Campo Grande, no terreno anteriormente ocupado pela Fundação João Fernandes da Cunha, nas proximidades do Forte de São Pedro.

Conforme documentos obtidos anteriormente pelo portal A TARDE junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o sítio arqueológico ocupa aproximadamente 188,41 m² e reúne vestígios associados à ocupação residencial da região, especialmente durante o século XIX.

Entre os 235 bens móveis identificados na etapa anterior das pesquisas estão louças inglesas e portuguesas, porcelanas, garrafas, frascos, ossos e fragmentos de cerâmica.

Objetos arqueológicos encontrados no sítio - Foto: Reprodução | Iphan

Os materiais foram relacionados pelos pesquisadores aos hábitos de consumo e descarte doméstico dos moradores de antigas residências e palacetes da região.

Embora tenham sido recolhidos materiais históricos, os pesquisadores concluíram que os depósitos dessa área sofreram alterações sucessivas, comprometendo a preservação de seu contexto arqueológico original.

Material será preservado para pesquisas

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico prevê que os materiais recolhidos durante as escavações sejam submetidos a procedimentos de limpeza, identificação, catalogação e conservação.

A destinação definitiva do acervo será o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia (LAP-UNEB), localizado no Campus VII, em Senhor do Bonfim.

O projeto também contempla ações de educação patrimonial para divulgar os resultados das pesquisas e aproximar a população da história do Campo Grande.

Entre as iniciativas previstas estão atividades educativas com trabalhadores, estudantes e moradores, além de ações de divulgação dos vestígios encontrados.

Como será a nova estação?

A Estação Campo Grande faz parte do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que prevê a expansão subterrânea do sistema a partir da Estação da Lapa.

O projeto contempla aproximadamente 1.105 metros de túneis, incluindo cerca de 250 metros destinados às estruturas de manobra e manutenção.

A área de implantação está próxima de bens históricos protegidos, entre eles o Forte de São Pedro, o que exige cuidados específicos durante a execução das obras.

A continuidade do salvamento arqueológico e o acompanhamento das intervenções de engenharia fazem parte das medidas previstas para conciliar a implantação da estação com a preservação do patrimônio histórico identificado no terreno.

Shopping integrado

Aparada do modal no Campo Grande também deve contar com um “complexo multiuso”, modelo mall/shopping integrado. A reportagem apurou que a estação principal — chamada de “Acesso 01” — abrigará lojas, praça de alimentação, áreas de circulação, serviços de apoio e estacionamento para usuários.

Complexo terá estacionamento e serviços de apoio - Foto: Reprodução

A estrutura está prevista para ser construída na lateral da Praça Castro Alves, onde atualmente está localizada a JFC.

O empreendimento comercial será construído diretamente sobre o poço da estação e contará com dois pavimentos — térreo e pavimento superior — além de um estacionamento no subsolo.

