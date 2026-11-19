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Após cumprir compromissos institucionais em Potiraguá, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, seguiu para Arataca, no sul do estado, nesta quinta-feira, 19. A visita foi incluída na agenda do chefe do Executivo estadual para acompanhar os efeitos das fortes chuvas no município.

Durante a passagem pela cidade, Jerônimo pretende prestar solidariedade às famílias afetadas e verificar se as medidas de assistência já adotadas pelo Governo do Estado precisam ser ampliadas.

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Em Arataca, o governador vai conversar com moradores e se reunir com o prefeito Fernando Mansur para avaliar a situação do município. Segundo levantamento preliminar do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, cerca de 300 residências foram atingidas pelos alagamentos, que afetaram dez ruas. Aproximadamente 100 pessoas estão desalojadas e cerca de 30 desabrigadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) já atuam no município, acompanhando as necessidades da população. Os serviços de saúde seguem funcionando normalmente. Entre as demandas prioritárias identificadas estão o fornecimento de colchões e água potável para as famílias acolhidas em abrigo temporário.