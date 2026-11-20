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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, atendeu nesta sexta-feira, 20, ao pedido do ministro André Mendonça e retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal (PF) que faz referências a ele no contexto das investigações sobre o Banco Master.

Em despacho, Fachin afirmou que autorizou a divulgação integral dos autos após Mendonça abrir mão expressamente da confidencialidade das informações relacionadas ao próprio nome.

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“Considerando a manifestação expressa do ministro interessado, que renuncia ao sigilo das informações constantes dos autos e solicita sua integral publicidade, defiro o pedido e determino o levantamento do sigilo da PEI 17.146/DF, franqueando-se o acesso público à íntegra dos respectivos autos”, escreveu.

O relatório divulgado aponta que Mendonça não teve encontros com o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, desde que assumiu a relatoria do caso, em janeiro.

O documento também registra uma tentativa de aproximação de Vorcaro com o ministro por meio de terceiros.

Relatórios foram enviados ao STF

Na quarta-feira, 18, a PF encaminhou ao STF relatórios sobre possíveis relações entre ministros da Corte e Daniel Vorcaro.

Os documentos foram entregues pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e Fachin determinou que fossem mantidos sob sigilo máximo.

Na quinta-feira, 19, o presidente do STF arquivou seis dos dez relatórios recebidos. Os documentos continham referências aos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e ao próprio Fachin.

O ministro concordou com a avaliação da cúpula da PF de que as menções eram referências feitas por terceiros, sem elementos que justificassem o prosseguimento da análise.

Os outros quatro relatórios, com referências a Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça, foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os documentos foram elaborados com base em informações extraídas do celular de Daniel Vorcaro.