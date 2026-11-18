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Comissões do Senado devem ouvir nesta quarta-feira, 18, o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, sobre o afastamento de delegados da Polícia Federal (PF) e a determinação para refazer relatórios que mencionam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovaram requerimentos do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para convidar o ministro e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a prestar esclarecimentos.

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Por se tratar de convite, e não de convocação, o comparecimento não é obrigatório.

Wellington Lima e Silva confirmou presença. Já Andrei Rodrigues não deve participar da sessão.

De acordo com interlocutores, o diretor-geral entende que a obrigatoriedade de comparecimento às comissões do Senado se aplica aos ministros de Estado, mas não ao chefe da Polícia Federal.

Afastamento de delegados

A audiência ocorre em meio à repercussão do afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé de funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro.

Os dois participaram da elaboração de relatórios sobre menções aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques em materiais relacionados à investigação sobre o Banco Master.

Após a produção dos documentos, a direção-geral da PF determinou que eles fossem refeitos.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que os relatórios anteriores não seguiram os critérios definidos pelo presidente do STF, Edson Fachin.

A nova versão deverá apresentar documentos individualizados e incluir todos os ministros da Corte mencionados no material analisado pela Polícia Federal.

Entrega de novos relatórios ao STF

Como parte dos desdobramentos do caso, Andrei Rodrigues deverá entregar a Fachin, também nesta quarta-feira, 18, a versão final dos relatórios com as menções a ministros do STF encontradas em mensagens extraídas do celular de Vorcaro.

O diretor-geral também pretende disponibilizar ao presidente da Corte as versões anteriores dos documentos, caso ele queira consultar o conteúdo.