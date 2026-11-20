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O ministro André Mendonça pediu nesta sexta-feira, 20, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que retire o sigilo do relatório da Polícia Federal (PF) que contém menções a ele nas investigações sobre o Banco Master.

“Renuncio expressamente ao sigilo relacionado às informações ali contidas e, por conseguinte, solicito à Vossa Excelência que dê ampla publicidade à íntegra dos autos”, escreveu o ministro.

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Na quinta-feira, 19, Fachin encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) relatórios refeitos da PF com menções a Mendonça e aos ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Dias Toffoli.

Os quatro magistrados já haviam sido mencionados em documentos anteriores da investigação, que apontaram possíveis relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Fachin, no entanto, determinou sigilo máximo para os novos relatórios.

O que apontam os relatórios da PF?

Os documentos reúnem referências aos ministros identificadas em mensagens e arquivos extraídos dos celulares de Daniel Vorcaro e de seu cunhado, Fabiano Zettel.

Inicialmente, delegados da Polícia Federal elaboraram relatórios concentrados em três ministros: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.

A partir das informações encontradas, os documentos sugeriam possíveis implicações criminais para os magistrados.

A cúpula da PF, porém, rejeitou o material por considerar que os delegados haviam extrapolado as orientações do STF.

Por isso, os relatórios foram refeitos para apresentar, de forma objetiva e sem juízo de valor, todas as menções aos quatro ministros: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.