RELAÇÃO COM VORCARO
Caso Master: André Mendonça abre mão de sigilo de relatório da PF
Ministro solicitou ao presidente do STF publicidade integral dos documentos
O ministro André Mendonça pediu nesta sexta-feira, 20, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que retire o sigilo do relatório da Polícia Federal (PF) que contém menções a ele nas investigações sobre o Banco Master.
“Renuncio expressamente ao sigilo relacionado às informações ali contidas e, por conseguinte, solicito à Vossa Excelência que dê ampla publicidade à íntegra dos autos”, escreveu o ministro.
Na quinta-feira, 19, Fachin encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) relatórios refeitos da PF com menções a Mendonça e aos ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Dias Toffoli.
Os quatro magistrados já haviam sido mencionados em documentos anteriores da investigação, que apontaram possíveis relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Fachin, no entanto, determinou sigilo máximo para os novos relatórios.
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O que apontam os relatórios da PF?
Os documentos reúnem referências aos ministros identificadas em mensagens e arquivos extraídos dos celulares de Daniel Vorcaro e de seu cunhado, Fabiano Zettel.
Inicialmente, delegados da Polícia Federal elaboraram relatórios concentrados em três ministros: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.
A partir das informações encontradas, os documentos sugeriam possíveis implicações criminais para os magistrados.
A cúpula da PF, porém, rejeitou o material por considerar que os delegados haviam extrapolado as orientações do STF.
Por isso, os relatórios foram refeitos para apresentar, de forma objetiva e sem juízo de valor, todas as menções aos quatro ministros: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.