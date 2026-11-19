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Um flagrante no Aeroporto Internacional de Salvador, em 2025, deu início a uma operação da Polícia Federal (PF) para investigar uma organização criminosa suspeita de enviar cocaína à Europa por meio de pessoas que transportam a droga em cápsulas ingeridas. A ação, batizada de Operação Rota 01, foi deflagrada nesta quinta-feira, 19.

Na ocasião que deu origem à investigação, uma mulher foi presa durante uma fiscalização de rotina quando tentava embarcar em Salvador com destino a Paris.

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Abordada pelos agentes, ela informou que havia ingerido cápsulas de cocaína que seriam entregues na França.

A partir da ocorrência, a PF passou a apurar a atuação do grupo responsável por organizar o transporte dos entorpecentes até o continente europeu.

Mandados foram cumpridos em São Paulo

Nesta quinta-feira, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em São Paulo.

A operação também incluiu medidas cautelares contra os investigados, como retenção de passaportes, proibição de deixar o território nacional e bloqueio de viagens internacionais por meio do Sistema Operacional de Alertas e Restrições (Sonar).