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Uma mulher morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas durante um tumulto na inauguração de loja de produtos vendidos a R$ 10, na cidade de Bacabal, no Maranhão. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 18.

Maria Antônia da Silva Ferreira, de 55 anos, chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital. A Prefeitura de Bacabal afirma que está prestando atendimento e assistência necessária às vítimas.

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"Foram mobilizadas equipes da Saúde, da Assistência Social e da Guarda Municipal para atender às vítimas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para adotar as providências cabíveis", disse a nota.

Ao todo, 15 pessoas deram entrada em unidades de urgência e emergência da região. Dessas, além da vítima fatal, quatro outras tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Laura Vasconcelos.

As outras 11 foram encaminhadas ao Hospital Geral de Bacabal (Socorrão), sem apresentar quadro grave. Dessas, quatro permanecem em avaliação médica e realizando exames.

Confira tumulta em inauguração de loja:

Loja de R$ 10 foi fechada

Ainda segundo a nota, assim que tomou conhecimento do ocorrido, o prefeito Roberto Costa determinou o fechamento imediato do estabelecimento, que não possuía alvará de funcionamento em Bacabal. O CNPJ apresentado também está registrado no município de Alto Alegre do Maranhão, sob outra denominação.

"Diante da gravidade do ocorrido, a Prefeitura está adotando todas as medidas cabíveis para garantir a rigorosa apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, nos termos da lei", garantiu.

Veja a nota da Prefeitura de Bacabal: