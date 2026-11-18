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Três pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira, 18, em Salvador, suspeitas de enganar clientes ao oferecer consórcios como se fossem financiamentos imobiliários. As prisões ocorreram durante uma operação policial em um estabelecimento comercial no bairro de Brotas. Uma quarta pessoa também foi conduzida à delegacia, ouvida e liberada.

Segundo a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de estelionato, organização criminosa e exercício ilegal da profissão. O grupo utilizava anúncios de imóveis em uma plataforma de vendas para atrair interessados na compra da casa própria, mas, durante as negociações, oferecia cotas de consórcio como se fossem financiamentos.

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Clientes eram atraídos por anúncios de imóveis

As investigações apontam que os suspeitos aproveitavam o interesse de pessoas em adquirir um imóvel para apresentar propostas de consórcio sem esclarecer adequadamente a diferença entre as modalidades.

Enquanto o financiamento imobiliário permite a liberação do crédito conforme as condições do contrato, no consórcio o acesso à carta de crédito depende de contemplação por sorteio ou lance. Portanto, a contratação não garante que o cliente consiga comprar o imóvel imediatamente.

Durante a operação, os policiais identificaram três possíveis vítimas no estabelecimento. Uma delas havia realizado um pagamento em 27 de agosto deste ano. As outras duas, um casal, ainda negociavam com a empresa e não tinham feito transferências.

Empresa não tinha registro no Creci-BA

A investigação teve início após denúncias encaminhadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), que apontavam possíveis irregularidades na intermediação de negócios imobiliários.

Durante a fiscalização, também foi constatado que as pessoas e empresas envolvidas nas atividades investigadas não possuíam registro profissional no conselho.

Batizada de Operação Chave Falsa, a ação foi realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em parceria com o Creci-BA.

As investigações continuam para localizar outras possíveis vítimas, identificar eventuais participantes do esquema e apurar a extensão dos crimes.