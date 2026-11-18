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Três detentos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, localizada no Complexo Policial dos Barris, em Salvador. Eles teriam brigado dentro do Conjunto Penal Masculino da capital baiana, situado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, nesta quarta-feira, 18.

Apesar do encaminhamento dos três presidiários, a Polícia Civil informou ao portal A TARDE que dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) foram lavrados contra dois homens que se envolveram em vias de fato na penitenciária.

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Os homens foram ouvidos e retornaram ao complexo penal.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA), responsável pelo sistema prisional estadual, sobre o ocorrido, e aguarda retorno. O espaço segue aberto.