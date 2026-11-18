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Thiago Santos Menezes foi condenado a 20 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo Tribunal do Júri de Salvador. Ele foi julgado pelo assassinato de sua companheira. A acusação foi sustentada no júri pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento Amado.

O crime aconteceu na noite de 2 de setembro de 2018, no apartamento onde o casal morava, no Condomínio Santa Edwiges, no bairro da Mata Escura, na capital baiana.

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O corpo da vítima foi encontrado cinco dias depois, após moradores perceberem um forte odor vindo do imóvel.

Conforme a denúncia, o apartamento estava trancado por dentro e não apresentava sinais de arrombamento. O laudo necroscópico apontou que Larissa sofreu mais de 50 lesões provocadas por instrumento perfurocortante, a maioria na região do tronco e do rosto.

Na sentença, o juiz Cidval Santos destacou a gravidade do crime, cometido dentro da residência da vítima, e a quantidade de golpes desferidos. Segundo o magistrado, as circunstâncias impediram qualquer possibilidade de defesa ou fuga da mulher.

Mutirão do Júri na Bahia

O julgamento integra as ações do Ministério Público da Bahia (MPBA) durante o Mês Nacional do Júri. Em novembro, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) programou 603 sessões de julgamento em diferentes comarcas do estado.

Os promotores de Justiça atuam nas sessões para sustentar as acusações em processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.