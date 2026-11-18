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A escalada da violência em Salvador provocou a suspensão das atividades presenciais em três escolas municipais nesta quarta-feira, 18.



A unidade mais recente a interromper as aulas foi a Escola Municipal Professor Aristides Novis, localizada no bairro de Campinas de Brotas, que suspendeu as atividades no turno vespertino devido ao clima de insegurança na região.

Mais cedo, outras duas unidades da rede municipal também tiveram as aulas presenciais suspensas: a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert, ambas localizadas na região da Capelinha de São Caetano.



Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), as decisões foram motivadas pelo agravamento da violência e pela preocupação de familiares e profissionais da educação com a segurança da comunidade escolar.

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Violência afeta rotina escolar

A situação tem provocado medo entre pais, alunos, professores e demais profissionais da educação. De acordo com relatos da comunidade escolar, a insegurança tem dificultado o deslocamento de estudantes e funcionários até as unidades de ensino, comprometendo o funcionamento regular das escolas.



Crise dura cerca de um mês

A preocupação da comunidade escolar também envolve a duração dos episódios de violência. Segundo relatos de familiares e profissionais da educação, a localidade da Capelinha de São Caetano enfrenta problemas de insegurança há aproximadamente um mês.

O cenário tem provocado dificuldades sucessivas para o funcionamento das escolas e comprometido a rotina de aprendizado dos estudantes.

Reforço da polícia

Diante do cenário de insegurança, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) realizou, na noite de terça-feira (17), a Operação Dominus Areae, na região da Capelinha de São Caetano, em Salvador. A ação é coordenada pela 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e conta com a participação de unidades de policiamento ordinário e especializado.

A operação prevê o reforço do policiamento ostensivo, com aumento da presença de agentes nas ruas, abordagens e ações preventivas e repressivas. Segundo a corporação, a iniciativa busca ampliar a segurança dos moradores, prevenir crimes e fortalecer a atuação policial na localidade.

O policiamento seguirá intensificado na região, com equipes atuando de forma contínua para garantir a segurança da população e preservar a rotina da comunidade.