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Um laboratório clandestino que fabricava medicamentos como canetas emagrecedoras e substâncias anabolizantes foi descoberto no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador, nesta terça-feira, 17. Durante a ação, dois homens foram presos.

Os suspeitos vão responder por adulteração de produto destinado a fins medicinais. Um dos suspeitos é apontado como responsável pela manipulação química dos produtos.

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Medicamentos eram comercializados por todo o Brasil

De acordo com as investigações, o local funcionava sem as autorizações legais e sanitárias exigidas para a fabricação de medicamentos, que eram distribuídos para todo o território nacional.

A estrutura funcionava para a fabricação de substâncias como tirzepatida, utilizada no tratamento do diabetes e no controle de peso, além de anabolizantes como durateston e stanozolol.

Na ação, os policiais civis apreenderam produtos, equipamentos e materiais utilizados na produção. Todo o material apreendido será submetido à perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Investigações continuam

A operação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e contribui para retirar essas substâncias irregulares de circulação, impedindo que cheguem aos consumidores.

Os presos foram conduzidos à unidade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça.

As investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos, além de apurar a origem dos insumos e os canais de distribuição dos produtos.