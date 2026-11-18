Um homem foi condenado a 87 anos e quatro meses de prisão por torturar e matar o próprio filho, de apenas dois anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



A mãe da criança também foi condenada e recebeu pena de 66 anos de prisão. O julgamento aconteceu na terça-feira, 17, aproximadamente dois anos após o crime.

A vítima, Enzo Rafael Lima Alves, morreu em 21 de março de 2024, depois de sofrer diversas agressões. Segundo as investigações, o pai, Rafael Ribeiro Alves, submetia o menino a episódios frequentes de violência.



A criança apresentava ferimentos no abdômen e na cabeça, incluindo afundamento de crânio.

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Criança foi encontrada com diversos ferimentos

Na época do crime, a mãe, Maria Luíza Lima Almeida, contou à Polícia Militar que estava trabalhando quando recebeu uma ligação do marido informando que o filho estava passando mal. Ao chegar à residência, encontrou a criança sozinha e com diversos ferimentos.

Enzo foi levado pela mãe a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista, mas já chegou ao local sem vida. O pai foi preso no mesmo dia. Durante as buscas na residência da família, os policiais encontraram um martelo que poderia ter sido utilizado nas agressões.





Pais foram condenados por homicídio e tortura

As investigações apontaram que o menino era submetido a agressões e torturas frequentes pelo pai. Ao todo, quatro episódios de tortura foram reconhecidos durante o processo.

Rafael foi condenado por homicídio qualificado e quatro crimes de tortura. Já Maria Luíza recebeu condenação por homicídio qualificado por omissão, por não impedir as agressões contra o filho, apesar de ter o dever legal de protegê-lo, além de quatro crimes de tortura por omissão.