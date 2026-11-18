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Uma organizaçãpo criminosa com atuação na exploração ilegal de jogos e apostas foi alvo da Operação Cash Out, nesta quarta-feira, 18. A ação visa desarticular o grupo, sediado em Pernambuco, e tem como principal alvo Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.

Realizada pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, a operação visa cumprir 59 mandados de busca e apreensão em:

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Pernambuco: Recife, Ipojuca e Gravatá;

São Paulo: São Paulo e Porto Feliz;

Rio de Janeiro: Angra dos Reis;

Paraná: Curitiba;

Santa Catarina: Balneário Camboriú.

Iate de R$ 40 milhões foi apreendido

As medidas visam alcançar o patrimônio obtido pela organização criminosa. Durante a operação foram apreendidos:

cinco aeronaves;

iate adquirido por R$ 40 milhões;

14 veículos, sendo vários deles de luxo;

apartamentos na orla de Boa Viagem;

cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões;

casa adquirida por R$ 100 milhões.

São investigados os crimes de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem prejuízo de outros que possam ser identificados a partir das novas diligências.

Como agia a quadrilha?

De acordo com as investigações, a quadrilha explorava ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes de obter autorização para exploração, remetendo ao exterior valores que superam € 500 milhões e reinternalizando parte do valor mediante a utilização de instituições de pagamento.

De acordo com a Polícia Federal, esses valores não foram declarados à autoridade fiscal e parte foi utilizada para a obtenção da outorga de autorização para a exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda.

Além disso, um outro valor foi objeto de operações visando à inserção na atividade financeira dos investigados mediante a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas, notadamente o pagamento de lucros e dividendos aos sócios.

A ação conta com 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal, com o acompanhamento de 6 membros do MPF, para cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.