POLÍCIA
Esquema de casa de apostas ilegal tem R$ 2,3 bilhões bloqueados
Principal alvo é Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte
Uma organizaçãpo criminosa com atuação na exploração ilegal de jogos e apostas foi alvo da Operação Cash Out, nesta quarta-feira, 18. A ação visa desarticular o grupo, sediado em Pernambuco, e tem como principal alvo Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.
Realizada pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, a operação visa cumprir 59 mandados de busca e apreensão em:
- Pernambuco: Recife, Ipojuca e Gravatá;
- São Paulo: São Paulo e Porto Feliz;
- Rio de Janeiro: Angra dos Reis;
- Paraná: Curitiba;
- Santa Catarina: Balneário Camboriú.
Iate de R$ 40 milhões foi apreendido
As medidas visam alcançar o patrimônio obtido pela organização criminosa. Durante a operação foram apreendidos:
- cinco aeronaves;
- iate adquirido por R$ 40 milhões;
- 14 veículos, sendo vários deles de luxo;
- apartamentos na orla de Boa Viagem;
- cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões;
- casa adquirida por R$ 100 milhões.
São investigados os crimes de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem prejuízo de outros que possam ser identificados a partir das novas diligências.
Leia Também:
Como agia a quadrilha?
De acordo com as investigações, a quadrilha explorava ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes de obter autorização para exploração, remetendo ao exterior valores que superam € 500 milhões e reinternalizando parte do valor mediante a utilização de instituições de pagamento.
De acordo com a Polícia Federal, esses valores não foram declarados à autoridade fiscal e parte foi utilizada para a obtenção da outorga de autorização para a exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda.
Além disso, um outro valor foi objeto de operações visando à inserção na atividade financeira dos investigados mediante a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas, notadamente o pagamento de lucros e dividendos aos sócios.
A ação conta com 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal, com o acompanhamento de 6 membros do MPF, para cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.