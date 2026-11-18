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Um casal que carregava um bebê de colo, foi preso na última segunda-feira, 16, após furtar produtos avaliados em quase R$ 3 mil de uma loja geek localizada em um shopping de Santos (SP). Entre os objetos estavam pacotes de cartas colecionáveis Pokémon e piões de batalha desmontáveis.

Em imagens gravadas por câmeras de segurança no interior do estabelecimento, o homem de 30 anos e a mulher de 24 aparecem fingindo observar os produtos. Em determinado momento, o suspeito esconde itens em uma sacola com a ajuda da jovem.

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O vídeo foi divulgado através das redes sociais da loja. "Parece que hoje tivemos uma visita especial… tão especial que algumas cartas Pokémon resolveram sair da loja. Estamos aguardando o cliente para finalizar o pagamento e a compra das cartas", escreveu o perfil do estabelecimento.

Veja vídeo:

Cerca de R$ 2,7 mil foram recuperados

Após analisarem o circuito de monitoramento, policiais do 7º Distrito Policial (DP) conseguiram localizar o casal. Os dois foram conduzidos à delegacia, onde foram submetidos aos procedimentos de polícia judiciária e indiciados por furto qualificado em inquérito policial.

Segundo a investigação, os suspeitos usavam um bebê de colo para tentar disfarçar a ação. No total, foram recuperados cerca de R$ 2,7 mil em mercadorias.