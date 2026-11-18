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Atleta com passagem na Seleção Brasileira, a meio-campista Gabi Morais, de 32 anos, foi presa nesta terça-feira, 17, em Fortaleza, sob suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), durante a Operação 'Correnteza' da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Durante a operação, foram cumpridos 16 mandados contra suspeitos de integrar o grupo criminoso que atuava na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape.

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Durante a ação, também foram bloqueados cerca de R$ 24 milhões em contas bancárias dos investigados e apreendidos 17 veículos.

Gabi Morais é suspeita de lavar dinheiro para facção

De acordo com as investigações, Gabi Morais é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Entre os presos na operação está João Paulo de Morais, conhecido como 'JP Lagamar', apontado como uma das principais lideranças da facção nos bairros Lagamar e São João do Tauape, em Fortaleza.

João Paulo é irmão da ex-jogadora, que também é filha de João Presinha, suspeito conhecido por já ter sido apontado como chefe do tráfico na região. A investigação apura a atuação dos suspeitos e a movimentação financeira relacionada ao grupo criminoso.

Gabi passou por clubes grandes e atuou no Mundial Sub-20

Na temporada de 2026, Gabi Morais defendeu o Internacional. A meio-campista chegou ao clube gaúcho em maio de 2024, renovou o contrato em setembro do mesmo ano e deixou a equipe em fevereiro de 2026, após rescindir o vínculo em comum acordo.

Além do Colorado, a atleta teve passagens por Corinthians, Famalicão e Braga, de Portugal, Sky Blue, dos Estados Unidos, e Caucaia, do Ceará, onde atuou em 2015. Em 2012, também participou da Copa do Brasil de Futebol Feminino.

Gabi Morais ainda vestiu a camisa da Seleção Brasileira nas categorias principal e Sub-20, já tendo disputado o Mundial Feminino Sub-20 em 2014. No início da carreira, ela chegou a ser conhecida como 'Gabi Neymar', apelido em alusão ao craque do Santos.