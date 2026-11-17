A goleada de 7 a 0 não foi o único motivo de alegria de Endrick nesta semana. Após marcar pela Seleção Brasileira nesta terça-feira, 17, o atacante revelou que se tornou pai pela primeira vez.

O jogador do Real Madrid contou que seu filho, Kendrick, nasceu recentemente e dedicou a ele e à esposa, Gabrielly, o gol anotado no confronto. Aos 20 anos, o brasileiro explicou que decidiu manter o nascimento da criança longe das redes sociais para preservar a privacidade da família.

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A revelação aconteceu durante uma entrevista ao SporTV, após a partida disputada no Estádio Nacional de Singapura. Titular no ataque brasileiro, Endrick marcou o quarto gol da equipe ainda no primeiro tempo, com uma finalização de fora da área, e aproveitou a comemoração para homenagear o filho.

O jogador não informou a data de nascimento de Kendrick, mas destacou o apoio recebido da esposa para participar da última convocação da Seleção em 2026, mesmo diante das mudanças na rotina familiar provocadas pela chegada do bebê.

"Minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso, minha esposa também está muito feliz. O gol foi para ele, para minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo que ela vem passando e faz parte. Sei que não é fácil", disse.

"Vim representar meu Brasil, que é uma das coisas maravilhosas que tem nesse mundo. E ela foi uma das primeiras a falar para eu vir representar minha seleção. Ela está lá cuidando dele", contou Endrick.

Endrick explica decisão de preservar nascimento do filho

Apesar de ser uma das principais promessas do futebol brasileiro e manter grande visibilidade desde sua estreia profissional, Endrick afirmou que prefere separar a carreira esportiva de sua vida pessoal.

O atacante explicou que a decisão de não anunciar publicamente o nascimento de Kendrick foi tomada para preservar a criança da exposição nas redes sociais. Segundo o jogador, caberá ao próprio filho, quando crescer, decidir se deseja ter uma vida pública.

"Eu tenho que valorizar bastante a família que eu tenho e agradecer muito a Deus. E é claro, eu sou um cara que gosta de falar somente da minha carreira, porque a gente sabe como é que é a imprensa, como é que é internet, infelizmente. Prefiro deixar a minha vida pessoal de lado e é uma decisão dele no futuro se ele quiser aparecer ou não", afirmou.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick também ressaltou a importância da família neste momento da carreira, marcado pela disputa por espaço no Real Madrid e pela busca por oportunidades na Seleção Brasileira.

A participação no amistoso aconteceu poucos dias depois de o atacante reconhecer que enfrenta dificuldades para conquistar minutos na equipe espanhola, principalmente pela concorrência com Kylian Mbappé.

Em Singapura, entretanto, o brasileiro recebeu uma oportunidade como titular e aproveitou a partida para voltar a marcar com a camisa da Seleção.

Atacante celebra protagonismo de jogadores revelados pelo Palmeiras

Além de comentar o nascimento do filho, Endrick destacou a participação de outros atletas formados nas categorias de base do Palmeiras na goleada sobre Singapura.

O amistoso contou com as presenças de Estêvão, Allan e Vitor Reis, jogadores que, assim como Endrick, passaram pela formação do clube paulista.

O desempenho dos ex-palmeirenses foi um dos destaques da partida. Endrick marcou um gol e deu uma assistência, enquanto Estêvão balançou as redes uma vez e contribuiu com dois passes para gol.

Allan também teve participação direta no placar, com uma assistência e a jogada que originou o sétimo gol brasileiro, marcado contra pelo jogador Suhaimi.

Ao comentar o rendimento dos antigos companheiros, Endrick elogiou o trabalho desenvolvido nas categorias de base do Palmeiras e destacou João Paulo Sampaio, responsável pela formação de atletas no clube.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"O que o Palmeiras vem fazendo com a base é uma coisa espetacular. Temos que dar parabéns ao João Paulo (Sampaio). É um cara que vai buscar talentos em todo lugar do mundo. A gente fica muito feliz com os nossos amigos", declarou.

O atacante também relembrou o lance que resultou no último gol da Seleção e afirmou que torcia para que o tento fosse atribuído a Allan.

"O Allan foi tocar para mim e eu já ia dar o carrinho e a bola acabou desviando e foi gol. Tomara que tenha dado gol para ele, é um garoto que merece, que passou muitas dificuldades já quando estava indo para o Palmeiras. Eu fico muito feliz por ele e também pelo Estêvão, pelo gol que ele fez e também pela partida", completou.

Brasil encerra 2026 com goleada por 7 a 0

A Seleção Brasileira fechou o calendário de 2026 com uma vitória por 7 a 0 sobre Singapura, em partida marcada pelo domínio ofensivo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

No primeiro tempo, Vinicius Júnior marcou três gols em apenas 20 minutos, enquanto Endrick ampliou a vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, Estêvão e Rayan também balançaram as redes, e Suhaimi marcou contra, completando a goleada.

O resultado representou uma recuperação após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no primeiro amistoso desta Data Fifa, quando Vini Jr. havia marcado os dois gols brasileiros.

A partida também marcou o encerramento do período de grandes testes anunciado por Ancelotti. A partir de 2027, o treinador pretende trabalhar com um grupo mais definido, visando à preparação para a Copa América.

O Brasil voltará a campo em março, em amistosos cujos adversários ainda não foram confirmados.