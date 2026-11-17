VIROU PASSEIO
Brasil aplica maior goleada da era Ancelotti com show de Vini Jr.
Seleção Brasileira atropelou com gols de Vini, Endrick, Estêvão, Rayan e Allan
Depois de uma derrota amarga para o Japão, a Seleção Brasileira encontrou em Singapura o adversário ideal para voltar a sorrir. Contra os donos da casa, apenas 149º colocados no ranking da Fifa, o Brasil abriu quatro gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com três de Vinicius Júnior e um de Endrick, e fechou a goleada em 7 a 0 no último amistoso da temporada.
Na segunda etapa, Estêvão e Rayan também balançaram as redes, transformando o último compromisso brasileiro em 2026 em uma oportunidade para recuperar a confiança e observar os jovens que disputam espaço no novo ciclo da equipe.
A manhã desta terça-feira, 17, teve um protagonista desde os primeiros minutos. Depois de marcar duas vezes contra o Japão e ainda assim sair derrotado por 3 a 2, Vini Jr. voltou a assumir o ataque brasileiro e precisou de apenas 20 minutos para completar seu hat-trick.
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A partida também foi especial para Endrick. Confirmado entre os titulares na vaga de Raphinha, suspenso após a confusão no amistoso anterior, o atacante do Real Madrid marcou o quarto gol e ainda participou da jogada do segundo de Vini Jr.
Estêvão, por sua vez, contribuiu com uma assistência e um gol, enquanto Rayan, testado no meio-campo, deixou sua marca após acertar o travessão.
Sem Carlo Ancelotti à beira do gramado, também suspenso após o confronto com o Japão, a Seleção foi comandada pelo auxiliar Paul Clement - e nessas circunstâncias, aplicou a maior goleada da Era Ancelotti na Seleção.
Com a Copa América de 2027 no horizonte, a goleada serve como resultado positivo para fechar o ano, mas também como uma das últimas oportunidades de avaliação antes de Ancelotti reduzir os testes e trabalhar com um grupo mais definido.
O jogo
A superioridade brasileira apareceu cedo. Com a posse de bola desde o apito inicial, a Seleção procurou os lados do campo e encontrou espaços principalmente com Vini Jr. e Estêvão. Aos dois minutos, o camisa 7 recebeu de Gabriel Magalhães pela esquerda e cruzou em direção ao companheiro, mas Baharudin afastou de cabeça.
Singapura até tentou responder, e aos quatro, Nakamura avançou pelo meio e chegou à área brasileira, mas exagerou na força do cruzamento. No minuto seguinte, Fandi finalizou pela esquerda e encontrou Lucas Perri bem posicionado para fazer a defesa.
A resistência dos donos da casa, entretanto, não durou muito. Aos oito minutos, uma saída de bola equivocada abriu o caminho para o primeiro gol brasileiro. Bruno Guimarães recuperou a posse e encontrou Vini Jr. dentro da área. O atacante puxou para o canto e finalizou por baixo das pernas de Mahbud, marcando o primeiro gol de muitos.
Aos 14, veio o segundo. Desta vez, o próprio Vini Jr. iniciou o contra-ataque, acelerou e lançou Endrick. O camisa 9 carregou até a área e devolveu o passe para o companheiro, que apareceu livre para finalizar com o gol vazio.
Aos 20 minutos, Bruno Guimarães lançou Estêvão pela direita, o atacante dominou na área e tocou para o meio, onde Vini Jr. apareceu para apenas empurrar a bola para as redes. Em 12 minutos, já eram três gols e um hat-trick que transformou a partida em uma comemoração particular para o camisa 7.
Singapura mal conseguia reorganizar a defesa diante da velocidade dos brasileiros, e aos 30 minutos, foi a vez de Endrick deixar o dele. Estêvão recuou a bola para o camisa 9 na direita, e o atacante girou para escapar da marcação, puxou para o meio e bateu rasteiro, de fora da área.
Aos 34, o Brasil teve outra oportunidade. Bruno Guimarães lançou Vini Jr., que apareceu cara a cara com o goleiro, mas demorou para definir e preferiu tocar para Rayan. O jovem chegou de trás, mas acabou abafado pela marcação antes de conseguir finalizar.
A seleção anfitriã ainda encontrou uma boa chance aos 35 minutos, quando Stewart avançou pela direita e cruzou para Fandi, que subiu sozinho e cabeceou para fora.
Antes do intervalo, o Brasil ainda chegou a marcar mais uma vez. Aos 41, Vanderson cruzou da direita e Estêvão apareceu livre no lado oposto para finalizar. O gol, no entanto, foi anulado por falta de Vini Jr. no goleiro.
Com quatro gols, um hat-trick e chances desperdiçadas, a Seleção foi para o intervalo com uma goleada construída em apenas 45 minutos.
Na volta, o ritmo continuou brasileiro. Logo aos quatro minutos, Mahler recebeu cartão amarelo por puxar a camisa de Estêvão e interromper o ataque. Na cobrança da falta, aos cinco, Bruno Guimarães levantou a bola para a área, e a defesa de Singapura afastou mal, com a bola sobrando para Estêvão, que finalizou.
O jogo já parecia resolvido, mas o Brasil continuou criando oportunidades. Aos sete minutos, Bruno Guimarães lançou Vini Jr. em profundidade. O atacante chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento.
Um minuto depois, Rayan ficou muito perto de marcar, recebendo de Vinicius na esquerda da área e soltando uma bomba que explodiu no travessão. Já Singapura respondeu com uma de suas melhores chances na segunda etapa, quando aos seis minutos, Zulkifli recebeu lançamento pela esquerda, driblou Vanderson e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave defendida por Lucas Perri.
Aos dez, Vini Jr. teve nova oportunidade de ampliar sua contagem. Livre pela esquerda, entrou na área e tentou uma cavadinha, mas Mahbud conseguiu defender com o peito. Endrick ainda desperdiçou uma boa oportunidade aos 16 minutos, quando recebeu lançamento de Douglas Santos, entrou na área e finalizou em cima de um defensor.
Mas a sexta bola na rede viria pouco depois. Aos 19 minutos, Allan encontrou Rayan com um belo passe diagonal. O jovem entrou na área, driblou o goleiro e finalizou para o gol vazio.
Aos 28 minutos, mais um - com contra-ataque de Alisson, Allan recebeu a bola e mandou o desvio em Suhaimi, conseguindo jogar dentro do gol e fazer o 7 a 0 brasileiro.
Após o sétimo gol, veio ainda uma ameaça de pênalti de Singapura, quando o juiz marcou penalidade em uma falta de Endrick em Anuar. O VAR, no entanto, checou, e considerou que quem fez a falta foi o próprio Anuar, anulando o pênalti.
Ficha técnica
Singapura 0 x 7 Brasil - Amistoso internacional
Singapura: Mahbud (Buhari); Ryhan Stewart (Woo), Harun (Suhaimi), Mahler e Baharudin (Joshua Pereira); Shahiran (Chew), Nakamura, Song Ui-Young (Syahin) e Harhys Stewart (Akbar); Zulkifli (Kweh) e Fandi (Anuar). Técnico: Gavin Lee.
Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Dias), Gabriel Magalhães (Vitor Reis) e Douglas Santos; João Gomes (Gabriel Bontempo), Bruno Guimarães (Marlon Gomes) e Rayan (André Luiz); Estêvão (Alisson Santana), Endrick e Vini Jr. (Allan). Técnico: Carlo Ancelotti, suspenso, com Paul Clement no comando à beira do campo.
Local: Estádio Nacional, Singapura
Gols: Vini Jr. aos 8, 14 e 20 minutos do primeiro tempo, Endrick aos 30 minutos do primeiro tempo, Estêvão aos 5 minutos do segundo tempo, Rayan aos 19 minutos do segundo tempo e Allan aos 28 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Baharudin e Mahler (Singapura)
Arbitragem: Alireza Faghani