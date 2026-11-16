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Em má fase no Real Madrid, Vini Jr. fala em retorno ao Flamengo
Revelado pelo clube carioca, atacante brasileiro chegou na Espanha aos 18 anos
Em baixa no Real Madrid, Vinicius Júnior falou sobre o desejo de voltar ao Flamengo no futuro. Em entrevista coletiva da seleção brasileira na madrugada desta segunda-feira, 16, o atacante afirmou que está torcendo para o clube carioca conquistar o título do Campeonato Brasileiro e reforçou sua vontade de “voltar para casa”.
“Sobre o Flamengo, eu sempre desejo o melhor. Estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro, e que no futuro bem próximo eu possa voltar para casa”, disse o jogador.
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Apesar da declaração, um eventual retorno ao Brasil não deve acontecer por agora. Em agosto deste ano, o atacante renovou seu contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2032, ampliando o vínculo por mais seis temporadas.
Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Júnior. deixou o clube em 2018, aos 18 anos, para reforçar o Real Madrid. No clube merengue, o brasileiro se tornou um dos principais nomes da equipe e conquistou títulos importantes, entre eles duas edições da Champions League.
Brasileiro vive mau momento no Real Madrid
A declaração de Vini Jr. acontece em meio a um início de temporada abaixo das expectativas no Real Madrid. Em 12 partidas disputadas pela equipe espanhola, o brasileiro de 26 anos registrou apenas um gol e três assistências.
Além disso, o time de José Mourinho vive o melhor momento na temporada sem Vinícius Júnior entre os titulares.
Vinicius Jr. explica motivo da má fase
Ainda na entrevista coletiva, o jogador reconheceu que teve uma preparação diferente após a Copa do Mundo de 2026 e aproveitou as férias para descansar e ficar mais próximo da família. Com isso, Vini Jr. acabou treinando menos do que nos últimos anos.
Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava. Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos. Vinicius Júnior - Jogador da Seleção Brasileira