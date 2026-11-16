Em baixa no Real Madrid, Vinicius Júnior falou sobre o desejo de voltar ao Flamengo no futuro. Em entrevista coletiva da seleção brasileira na madrugada desta segunda-feira, 16, o atacante afirmou que está torcendo para o clube carioca conquistar o título do Campeonato Brasileiro e reforçou sua vontade de “voltar para casa”.

“Sobre o Flamengo, eu sempre desejo o melhor. Estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro, e que no futuro bem próximo eu possa voltar para casa”, disse o jogador.

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Apesar da declaração, um eventual retorno ao Brasil não deve acontecer por agora. Em agosto deste ano, o atacante renovou seu contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2032, ampliando o vínculo por mais seis temporadas.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Júnior. deixou o clube em 2018, aos 18 anos, para reforçar o Real Madrid. No clube merengue, o brasileiro se tornou um dos principais nomes da equipe e conquistou títulos importantes, entre eles duas edições da Champions League.

Brasileiro vive mau momento no Real Madrid

A declaração de Vini Jr. acontece em meio a um início de temporada abaixo das expectativas no Real Madrid. Em 12 partidas disputadas pela equipe espanhola, o brasileiro de 26 anos registrou apenas um gol e três assistências.

Além disso, o time de José Mourinho vive o melhor momento na temporada sem Vinícius Júnior entre os titulares.

Vinicius Jr. explica motivo da má fase

Ainda na entrevista coletiva, o jogador reconheceu que teve uma preparação diferente após a Copa do Mundo de 2026 e aproveitou as férias para descansar e ficar mais próximo da família. Com isso, Vini Jr. acabou treinando menos do que nos últimos anos.