Técnico de Portugal diz que não sente falta de Cristiano Ronaldo

O técnico Jorge Jesus minimizou a ausência de Cristiano Ronaldo após a derrota de Portugal por 4 a 1 para a Dinamarca, neste sábado, 14, pela Nations League. Questionado sobre se sentiu falta do atacante, que anunciou sua aposentadoria da seleção no início de novembro, o treinador respondeu com ironia.

“Falta do Cristiano como? Se ele já não está na seleção? Só se for falta para me fazer companhia. Ele já não joga, não está cá, já decidiu a situação dele”, declarou o treinador durante entrevista coletiva após a partida.

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O confronto marcou o primeiro compromisso português desde a despedida de CR7 da equipe nacional. Antes da bola rolar, os jogadores entraram em campo vestindo camisas com o número 7, em homenagem ao antigo capitão. Os torcedores também fizeram uma manifestação nas arquibancadas durante o sétimo minuto.

Treinador afasta relação entre derrota e ausência de CR7

Apesar da resposta sobre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus reconheceu que os torcedores sentem falta do jogador e destacou a importância de sua trajetória pela seleção.

“As pessoas sentem falta e não se esquecem daquilo que o Cristiano fez durante 23 anos na seleção. Não há volta a dar. Ninguém fica contente, nem nós estávamos preparados para perder por 4 a 1”, afirmou Jorge Jesus.

O treinador também descartou que a ausência do atacante tenha sido determinante para o resultado. Na avaliação de Jesus, Portugal apresentou dificuldades defensivas, principalmente no segundo tempo, e não conseguiu criar oportunidades suficientes no ataque.

Portugal sofre primeira derrota na competição

A derrota para a Dinamarca encerrou a sequência de quatro vitórias de Portugal na Liga das Nações. Jogando em Braga, a seleção portuguesa sofreu gols de Hojbjerg, Rasmus Hojlund, duas vezes, e Joachim Andersen. Bernardo Silva descontou para os donos da casa.

Mesmo com o resultado, Portugal permanece na liderança do grupo, com 12 pontos, três a mais que a Dinamarca. A equipe de Jorge Jesus encerra sua participação na fase de grupos contra o País de Gales, na terça-feira, 17.