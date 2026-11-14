Portugal anuncia 'aposentadoria' de número usado por Cristiano Ronaldo

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a Cristiano Ronaldo por conta da sua trajetória pela seleção nacional. A iniciativa será realizada neste sábado, 14, antes do amistoso contra a Dinamarca, com todos os jogadores convocados entrando em campo com a numeração utilizada pelo atacante.

A ação marca a despedida de Cristiano Ronaldo da equipe nacional, anunciada em 5 de novembro, após 23 anos defendendo Portugal. A homenagem também prevê uma manifestação dos torcedores no sétimo minuto da partida, em referência ao número que acompanhou o craque durante sua carreira internacional.

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Apesar da iniciativa, a camisa 7 não será aposentada oficialmente. O regulamento da Fifa exige que as seleções utilizem uma sequência numérica nas competições oficiais, o que impede a retirada definitiva de um número específico.

Homenagem marca despedida de Cristiano Ronaldo

A iniciativa foi definida em reunião entre o presidente da FPF, Pedro Proença, o técnico da seleção e os capitães da equipe. A partida contra a Dinamarca será disputada no Estádio Municipal de Braga, às 16h45 (horário de Brasília).

Depois da homenagem, a camisa 7 continuará disponível para outros jogadores portugueses. Rafael Leão já utilizou o número em uma partida anterior, durante a ausência de Cristiano Ronaldo.

Números históricos pela seleção

Cristiano Ronaldo encerrou sua trajetória por Portugal com 234 partidas e 146 gols, marcas que o colocam como recordista de jogos e artilheiro da história da seleção. O atacante estreou em agosto de 2003 e permaneceu na equipe por mais de duas décadas.

Entre os principais títulos conquistados estão a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações. Mesmo com o fim de sua trajetória internacional, o jogador seguirá atuando profissionalmente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.