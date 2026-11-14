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Gigante europeu anuncia novo treinador após demissão de ídolo do clube

Treinador já possui passagens no futebol inglês

Gustavo Nascimento
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Carrick foi demitido do United nesta semana
Carrick foi demitido do United nesta semana - Foto: Darren Staples | AFP

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, 13, a contratação do argentino Mauricio Pochettino como novo treinador da equipe. O técnico de 54 anos chega para substituir Michael Carrick, demitido na última quinta-feira, 12, e terá contrato de duas temporadas e meia com o clube inglês.

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Pochettino, no entanto, só assumirá o comando dos Red Devils a partir de 18 de novembro, após concluir seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos. O treinador ainda dirigirá a equipe norte-americana em dois confrontos contra o Haiti, nos dias 14 e 17, pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

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A estreia do argentino pelo Manchester United está prevista para 22 de novembro, em clássico contra o Liverpool, em Anfield, pela Premier League.

United paga para liberar treinador

Para viabilizar a contratação, o Manchester United chegou a um acordo com a Federação de Futebol dos Estados Unidos para antecipar a saída do técnico. O clube inglês pagará uma multa de US$ 10 milhões, cerca de R$ 55 milhões, pela liberação de Pochettino.

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O treinador estava à frente da seleção norte-americana desde setembro de 2024 e tinha contrato previsto até a Copa do Mundo de 2030. Durante sua passagem, comandou a equipe em 35 partidas, com 21 vitórias, dois empates e 12 derrotas.

Na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Pochettino levou a seleção anfitriã até as oitavas de final, quando foi eliminada pela Bélgica.

Trajetória em grandes clubes europeus

Pochettino iniciou a carreira como treinador em 2009, no Espanyol, da Espanha. Depois, trabalhou no Southampton e ganhou projeção internacional à frente do Tottenham, onde permaneceu por cinco temporadas completas e levou a equipe à final da Liga dos Campeões de 2018/19, perdida para o Liverpool.

Em 2021, assumiu o Paris Saint-Germain e conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França. Seu último trabalho em clubes foi no Chelsea, na temporada 2023/24.

Manchester United tenta sair da zona de rebaixamento

Pochettino chega ao clube em meio a uma das piores crises recentes da equipe. Após dez rodadas da Premier League, o Manchester United ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos e uma vitória na competição.

A demissão de Carrick ocorreu depois do empate por 4 a 4 com o Aston Villa. O novo treinador terá a missão de recuperar o desempenho da equipe e afastá-la da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

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