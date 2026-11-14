DATA FIFA
Brasil toma gol nos acréscimos e perde para o Japão em Singapura
Seleção Brasileira chegou a conquistar o empate, mas tomou a virada nos minutos finais
Brasil saiu derrotado frente ao Japão na manhã deste sábado, 14, por 3 a 2 em partida amistosa disputada no Estádio Nacional de Singapura. O confronto marcou o reencontro das seleções após a classificação brasileira diante dos japoneses nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
O início da partida esteve longe do esperado para a Canarinho. Com dificuldades para conter as investidas adversárias, a equipe comandada por Carlo Ancelotti viu o Japão abrir 2 a 0 em apenas quatro minutos. Takefusa Kubo, aos 15, e Keito Nakamura, aos 19, aproveitaram os espaços na defesa brasileira para colocar os asiáticos em vantagem.
Quando o cenário parecia desfavorável, Vinícius Júnior chamou a responsabilidade. Aos 33 minutos, o atacante, de fora da área, acertou uma finalização no ângulo, diminuindo a diferença ainda na primeira etapa.
No segundo tempo, foi novamente dos pés de Vini Jr. que saiu o gol de empate, mas o esforço do camisa 7 foi ralo abaixo no primeiro minuto dos acréscimos. Ayase Ueda virou para os japoneses, que conquistaram sua segunda vitória da história frente a seleção brasileira.
Dessa forma, o Brasil encerrou o penúltimo compromisso do calendário de 2026 com uma derrota.
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Próximo compromisso
Agora, a equipe de Carlo Ancelotti volta suas atenções para o último compromisso da temporada. O Brasil enfrenta Singapura na próxima terça-feira, 17, às 7h (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Singapura. Será o primeiro confronto entre as seleções.