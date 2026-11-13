Ancelotti anuncia fim da temporada de testes na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira está perto de encerrar o período de experimentações iniciado após a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13, em Singapura, Carlo Ancelotti afirmou que os amistosos contra Japão e Singapura serão as últimas oportunidades para realizar testes mais amplos antes de consolidar o elenco que terá à disposição em 2027.

A declaração acontece às vésperas do penúltimo compromisso do Brasil no ano. A Seleção enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura, e encerra seu calendário na terça-feira, 17, às 7h, diante da seleção anfitriã.

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Para Ancelotti, os quatro amistosos realizados neste período de reformulação, incluindo os confrontos contra Austrália e Índia, permitirão à comissão técnica reunir informações suficientes para definir uma base de jogadores visando à próxima Copa América.

Ancelotti garante cuidado com jogadores

Um dos assuntos abordados pelo treinador foi a gestão do tempo de jogo dos atletas convocados para a Seleção Brasileira. O tema ganhou importância diante das preocupações manifestadas por clubes europeus em relação ao desgaste físico de seus jogadores durante os compromissos internacionais.

Ancelotti assegurou que a comissão técnica acompanha individualmente as condições dos convocados e não pretende colocar em campo atletas que não estejam plenamente recuperados.

"A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos que vai jogar. Esta semana Bruno não treinou por ter um incômodo", disse.

"Agora, está bem e pode jogar. Até quando? Não sei. Vamos avaliar e temos sempre toda informação necessária para controlar a minutagem no treino e também nos jogos", afirmou.

O treinador utilizou o caso de Bruno Guimarães como exemplo dos cuidados adotados pela comissão técnica. O meio-campista foi preservado durante parte da preparação em Singapura por causa de um incômodo físico, mas apresentou melhora e está em condições de atuar diante do Japão.

Ainda assim, o tempo de permanência do jogador em campo será definido de acordo com sua condição física e as avaliações realizadas pela equipe responsável pelo acompanhamento dos atletas.

Ancelotti também fez questão de destacar a qualidade dos profissionais que trabalham na Seleção e reforçou que o objetivo é devolver os jogadores aos seus respectivos clubes em condições de competir.

"Também temos um grupo de trabalho top no mundo. Os clubes podem ficar tranquilos com a Seleção. A prioridade para todos é a saúde do atleta. Gostaríamos de sempre devolver o atleta preparado para jogar e sem lesões", completou.

Seleção terá grupo mais definido a partir de março

Depois de utilizar os últimos compromissos internacionais para observar novos jogadores e ampliar suas opções, Ancelotti pretende iniciar 2027 com um elenco mais consolidado.

O treinador explicou que a Data Fifa de novembro encerra a fase de grandes experimentações realizada desde o Mundial. A partir da próxima convocação, prevista para março de 2027, a tendência é de que as listas tenham menos novidades e sejam compostas majoritariamente por atletas que já conquistaram espaço sob seu comando.

"É um momento de teste que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro", declarou.

Segundo ele, os amistosos disputados após a Copa do Mundo permitiram identificar jogadores capazes de integrar a Seleção e avaliar a quantidade de alternativas disponíveis em diferentes posições.

Apesar de considerar que o grupo está próximo de uma definição, Ancelotti não descartou completamente a inclusão de novos nomes. Alguns atletas que já estão sendo monitorados pela comissão técnica e não foram chamados para os compromissos de novembro ainda poderão receber oportunidades em março.

"Temos jogadores de um nível muito alto. Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo. A avaliação desta período depois da Copa é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado", afirmou.

Rayan e Marlon Gomes estão nos últimos testes de Ancelotti

Mesmo com a intenção de reduzir as experimentações em 2027, o treinador ainda pretende aproveitar os dois amistosos de novembro para avaliar alternativas táticas.

Uma das possibilidades estudadas para o confronto diante do Japão é a utilização de Rayan em uma função diferente da habitual. A ideia de Ancelotti é observar o jogador como meio-campista, posicionado atrás de um trio ofensivo formado por Vini Júnior, Raphinha e Estêvão.

A movimentação permitirá ao treinador avaliar a capacidade do atacante de atuar em uma região mais central do campo, participando da construção das jogadas e da conexão entre o meio-campo e o setor ofensivo.

Outro atleta que poderá ser observado em uma função específica durante a Data Fifa é Marlon Gomes. O jogador do Shakhtar Donetsk está entre as opções analisadas por Ancelotti para atuar como primeiro volante.

Os testes fazem parte da tentativa de identificar alternativas para posições nas quais a Seleção ainda não possui tantas opções consolidadas, situação reconhecida pelo próprio treinador durante a coletiva.

Ancelotti promete bom futebol para quem acordar cedo

O horário do amistoso contra o Japão também foi assunto durante a entrevista coletiva, após desagradar muitos brasileiros. Como a partida está marcada para as 7h15 de sábado, pelo horário de Brasília, Ancelotti foi questionado sobre o que poderia dizer para incentivar os brasileiros a acordarem cedo e acompanharem a Seleção.

O italiano respondeu destacando a relação dos torcedores com a equipe nacional e afirmou que não considera necessário convencê-los a acompanhar o jogo.

"Não tenho que dizer nada. Eu sei que o torcedor acorda muito cedo para ver a Seleção. A seleção brasileira recebe um carinho espetacular dos torcedores, sobretudo no Brasil. Talvez eu tivesse que forçar em outros países o torcedor a acordar cedo, mas não no Brasil. Vão porque querem estar perto, querem apoiar, e a Seleção vai jogar bem", declarou.