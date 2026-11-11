Após nova polêmica, Raphinha ganha 'moral' de Ancelotti na Seleção

Raphinha terá mais uma oportunidade de exercer o papel de liderança na Seleção Brasileira. Mesmo após novas declarações polêmicas que provocaram repercussão e um impasse recente com o Barcelona, o atacante foi escolhido por Carlo Ancelotti para ser o capitão da equipe no compromisso diante do Japão, neste sábado, 14.

A ausência de Marquinhos abriu espaço para a mudança na liderança. O zagueiro do Paris Saint-Germain está afastado por causa de uma lesão muscular, e o treinador italiano decidiu entregar a braçadeira ao camisa 10, sem alterar a ordem de liderança adotada anteriormente.

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Outros nomes chegaram a ser considerados pela comissão técnica. Bruno Guimarães, Vini Júnior e Gabriel Magalhães estavam entre as alternativas avaliadas, mas o meio-campista do Newcastle ficará como primeira opção caso Raphinha não participe da partida.

A escolha também leva em conta o histórico do atacante na função de capitão do Barcelona e sua influência no ambiente da Seleção Brasileira.

Cirurgia e polêmica envolvendo o Barcelona

Além da repercussão das entrevistas, Raphinha esteve no centro de um impasse com o Barcelona por causa de um procedimento médico. O brasileiro precisava retirar um cisto na orelha esquerda, mas preferiu adiar a cirurgia para depois do clássico contra o Real Madrid.

A postura não era a desejada pelo clube catalão. Inicialmente, a equipe espanhola pretendia que a operação fosse realizada durante a paralisação para a Data Fifa, evitando também o deslocamento do jogador para os compromissos na Ásia.

Outro episódio que gerou repercussão envolveu uma declaração do atacante sobre o controle de sua minutagem na Seleção. O conteúdo da entrevista circulou nas redes sociais e provocou questionamentos sobre seu comprometimento com a Seleção.

“Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso”, afirmou o atleta, que já foi alvo de críticas após declarar que "abrir mão de férias por obrigação é muito ruim", referindo-se à disputa da Copa do Mundo de Clubes 2025.

Raphinha em campo pelo Barcelona - Foto: MANAURE QUINTERO | AFP

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A passagem pela Ásia terá dois compromissos para o Brasil antes do encerramento da temporada. O primeiro será contra o Japão, neste sábado, 14, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

Quatro dias depois, na terça-feira, 17, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta Singapura, às 7h.