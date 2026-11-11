Gabriel Magalhães revela como a Seleção recebeu fala de Raphinha

O zagueiro Gabriel Magalhães saiu em defesa de Raphinha após a repercussão das declarações do atacante sobre a possibilidade de administrar o tempo de jogo na Seleção Brasileira. Para o defensor, o companheiro foi mal interpretado e não demonstrou qualquer intenção de utilizar os compromissos com o Brasil como período de descanso.

Em entrevista coletiva realizada na madrugada desta quarta-feira, 11, em Singapura, o jogador do Arsenal destacou a dedicação de Raphinha à equipe nacional e ressaltou que todos os atletas desejam estar em campo quando vestem a camisa da Seleção.

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Na expressão dele, muitas pessoas interpretaram mal, mas somos seres humanos, às vezes precisamos de descanso também mentalmente, mas não é o caso Gabriel Magalhães - zagueiro da Seleção Brasileira

Gabriel Magalhães saiu em defesa de Raphinha - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Somos jogadores de alto nível, o que queremos é estar sempre jogando. Na expressão dele, muitas pessoas interpretaram mal, mas somos seres humanos, às vezes precisamos de descanso também mentalmente, mas não é o caso. Quando viemos para a Seleção, temos que aproveitar ao máximo com nossos companheiros. Acho que muitas pessoas interpretam mal alguma fala. No caso do Raphinha, nós do grupo não vemos nenhuma fala que ele venha pra cá e queira descansar ou algo do tipo. Sabemos o quanto ele se doa pela Seleção, o quanto quer estar aqui. É um menino exemplar", declarou.

Gabriel Magalhães destaca liderança na Seleção Brasileira

Além de defender o atacante do Barcelona, Gabriel Magalhães comentou sobre sua responsabilidade dentro do elenco comandado por Carlo Ancelotti. O zagueiro afirmou que pretende exercer um papel de liderança, especialmente no processo de integração dos jogadores mais jovens ao grupo.



"A responsabilidade é de todos que estão vestindo a camisa da Seleção. Nós que já estamos aqui há um pouco mais de tempo temos que trazer os mais novos para perto e dar confiança. Estou aqui para ajudar, dar o meu melhor e ser exemplo para os jogadores", completou.





Brasil enfrenta Japão e Singapura em amistosos

A equipe de Carlo Ancelotti segue a preparação para dois amistosos no sudeste asiático. O primeiro desafio será contra o Japão, neste sábado, 14, às 7h15.



Na sequência, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 17, quando enfrenta Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.