Saiba dia do sorteio, grupo e locais dos jogos do Brasil na Copa

As dúvidas sobre como será a participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2027 estão começando a receber respostas. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou os procedimentos para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

A cerimônia acontecerá no dia 11 de dezembro de 2026, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, e determinará os confrontos da primeira fase do torneio. Como país-sede, o Brasil já tem posição definida no Grupo A e conhece os estádios onde disputará suas três primeiras partidas.

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A Seleção Brasileira será uma das cabeças de chave da competição e ocupará automaticamente a posição A1. Com isso, a equipe comandada por Arthur Elias abrirá o Mundial no dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os outros dois compromissos da fase de grupos acontecerão em 29 de junho, na Arena Itaquera, em São Paulo, e em 4 de julho, no Estádio Nacional, em Brasília.

Ao todo, 32 seleções disputarão o título mundial, distribuídas em oito grupos com quatro equipes cada. O sorteio será realizado antes da definição das três últimas vagas, que serão preenchidas por meio de um torneio de repescagem em 2027.

A competição marcará a primeira edição da Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul e reunirá seleções de diferentes continentes em oito cidades brasileiras.

Como funcionará o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027?

De acordo com as regras divulgadas pela FIFA, as 32 participantes serão distribuídas em quatro potes, cada um composto por oito seleções. A definição levará em consideração o Ranking Mundial Feminino da FIFA, cuja atualização está prevista para 7 de dezembro, quatro dias antes da cerimônia.

O Brasil estará automaticamente no Pote 1, acompanhado das sete seleções classificadas mais bem posicionadas no ranking. O Pote 2 reunirá as oito equipes seguintes na classificação mundial, enquanto o Pote 3 será formado pelas próximas oito seleções.

Já o Pote 4 terá as cinco equipes classificadas com posições mais baixas no ranking, além de três vagas reservadas às futuras vencedoras do torneio de repescagem.

A cerimônia começará com a definição simbólica da posição brasileira. Representado por uma bola de cor diferente, o Brasil será colocado diretamente no Grupo A, na posição A1.

Em seguida, as outras sete seleções do primeiro pote serão distribuídas entre os grupos restantes. O processo continuará com os potes 2, 3 e 4, nessa ordem. Cada pote será completamente sorteado antes do início do seguinte, até que todos os grupos estejam definidos.

Ainda que 32 posições sejam preenchidas durante a cerimônia, três delas ainda não terão seleções identificadas, já que as vagas serão decididas apenas em março de 2027.

Sem confrontos entre seleções do mesmo continente

O regulamento também estabelece critérios para equilibrar a distribuição das equipes entre os grupos. Como regra geral, nenhuma chave poderá reunir mais de uma seleção pertencente à mesma confederação continental.

A exceção será a Europa, que poderá contar com 11 ou 12 representantes, dependendo do resultado da repescagem. Por esse motivo, todos os oito grupos deverão ter pelo menos uma seleção europeia, mas não poderão reunir mais de duas equipes filiadas à UEFA.

A medida pretende evitar uma concentração de seleções do mesmo continente na primeira fase e ampliar a diversidade dos confrontos. Além da distribuição geográfica, a FIFA criou regras específicas para as equipes mais bem colocadas no ranking mundial.

Maracanã - Foto: CBF

Melhores seleções do ranking ficarão em lados opostos

Uma das principais novidades do regulamento envolve a separação das quatro seleções mais bem posicionadas no ranking da FIFA. Para preservar o equilíbrio competitivo, as duas primeiras colocadas serão distribuídas em grupos que ocupem lados opostos da chave eliminatória.

A mesma regra será aplicada às seleções que estiverem na terceira e na quarta posições do ranking. Com isso, caso as duas equipes mais bem classificadas do mundo terminem a fase de grupos na liderança de suas respectivas chaves e avancem nas etapas seguintes, elas somente poderão se enfrentar na final.

O objetivo é evitar um confronto antecipado entre as principais seleções do ranking, utilizando um modelo semelhante ao previsto para a Copa do Mundo Masculina de 2026.

A posição das equipes será determinada com base na atualização do ranking publicada em 7 de dezembro. Portanto, a composição definitiva dos potes dependerá da classificação mundial nessa data.

A FIFA informou que o calendário atualizado, com a distribuição definitiva dos jogos, estádios e horários das partidas, será confirmado após a cerimônia.

A organização pretende considerar tanto as condições oferecidas às seleções quanto os diferentes fusos horários dos países participantes, buscando facilitar o acompanhamento da competição pelos torcedores ao redor do mundo.

Três vagas para a Copa serão definidas em repescagem

Enquanto as seleções classificadas conhecerão seus adversários em dezembro, outras equipes ainda precisarão disputar as últimas vagas no Mundial. O sorteio da fase final da repescagem será realizado em 10 de dezembro de 2026, às 11h, também no Rio de Janeiro, um dia antes da definição dos grupos da Copa.

As partidas decisivas acontecerão entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027, durante a janela internacional do futebol feminino. Serão três confrontos eliminatórios em jogo único, com cada vencedora garantindo uma vaga na Copa do Mundo.

Antes disso, será realizada uma fase preliminar, em Rabat, no Marrocos, entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2026. Essa etapa contará com seis seleções: Taipé Chinesa, Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Gana e Equador.

Duas delas avançarão para a fase final, na qual encontrarão outras quatro equipes previamente classificadas para essa etapa - Venezuela, duas representantes da Concacaf ainda a definir e uma seleção europeia também não definida. Assim, seis equipes disputarão as três últimas vagas no torneio.

Copa do Mundo no Brasil

A edição de 2027 terá, além de tudo, uma importância histórica para o futebol feminino. Pela primeira vez, a Copa do Mundo será disputada em território sul-americano, com o Brasil recebendo as principais seleções do planeta.

O torneio será o décimo da história da competição e acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, com partidas distribuídas por oito cidades-sede.

Além do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que receberão jogos da Seleção Brasileira na primeira fase, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Recife também estão entre as sedes escolhidas.