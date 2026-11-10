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Novo técnico do Leão aceita comandar equipe sem salário na reta final da temporada

Argentino assume clube nos jogos finais, sem salário e sem garantia de permanência

Iarla Queiroz
Por
Vojvoda retorna ao Fortaleza sem receber salários
Vojvoda retorna ao Fortaleza sem receber salários - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está de volta ao Fortaleza. Após recusar uma primeira proposta da diretoria, o treinador mudou de ideia e aceitou assumir o comando da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O retorno será sem pagamento de salários e sem garantia de permanência para a temporada de 2027.

A primeira negativa ocorreu na última segunda-feira, 9, quando o argentino apontou a falta de planejamento para o próximo ano como um dos motivos para não aceitar o convite. A proposta inicial previa um contrato curto, limitado aos compromissos restantes da competição.

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Desta vez, por decisão própria, Vojvoda retomou o contato com a diretoria e aceitou o desafio de comandar o Leão do Pici nos confrontos contra o Vila Nova e nos playoffs diante do Criciúma. A informação foi divulgada pela ESPN.

Comissão técnica de Vojvoda retorna ao Fortaleza

O treinador não estará sozinho na volta ao clube. Vojvoda será acompanhado por profissionais que fizeram parte de sua primeira passagem pelo Fortaleza: os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.

A comissão técnica deve chegar à capital cearense nesta quarta-feira, 11, para realizar os procedimentos de registro e ficar à disposição para ocupar a área técnica.

A expectativa é que o argentino esteja apto a comandar a equipe já neste sábado, 14, às 16h30, quando o Fortaleza enfrenta o Vila Nova pela última rodada da fase de pontos da Série B.

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Títulos e campanhas marcaram primeira passagem

A volta de Vojvoda representa o reencontro do Fortaleza com um dos treinadores mais vitoriosos de sua história. O argentino esteve à frente da equipe entre maio de 2021 e julho de 2025, período em que conquistou cinco títulos: três Campeonatos Cearenses, em 2021, 2022 e 2023, e duas Copas do Nordeste, em 2022 e 2024.

Sob seu comando, o clube também disputou três edições da Copa Libertadores, sendo duas com classificação direta para a fase de grupos. Em 2023, chegou à final da Copa Sul-Americana, enquanto em 2021 alcançou a semifinal da Copa do Brasil.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terminou duas vezes entre os quatro primeiros colocados, nas temporadas de 2021 e 2024.

Ao todo, Vojvoda comandou o Leão em 310 partidas, com 145 vitórias, 88 derrotas e 77 empates.

O retorno acontece em um momento decisivo para o clube, que busca garantir o acesso à elite do futebol brasileiro após a campanha na segunda divisão.

Juan Pablo Vojvoda está de volta ao Fortaleza
Juan Pablo Vojvoda está de volta ao Fortaleza - Foto: Mateus Lotif / Fortaleza
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