ESPORTES
Jornal ignora Pelé e surpreende ao listar o maior camisa 10 do futebol
Lista escolheu Cristiano Ronaldo como o grande camisa 7 da história
O jornal inglês The Guardian surpreendeu os fãs de futebol ao eleger o jogador mais associado à camisa 10 na história do esporte. O portal publicou, nesta terça-feira, 10, uma lista que reúne os nomes mais emblemáticos dos números de 1 a 50, ignorando Pelé como a principal referência do número 10.
O jornal também não escolheu Lionel Messi, frequentemente apontado como um dos melhores jogadores da história, como o nome mais identificado com a 10. De acordo com a lista, o escolhido foi o também argentino Diego Maradona, que fez história com a camisa 10 em clubes como o Boca Juniors e o Napoli, além da seleção albiceleste.
Entenda o motivo da escolha
Segundo o jornal inglês, a seleção considera fatores como o tempo em que cada jogador vestiu determinado número, as conquistas alcançadas e a identificação construída ao longo da carreira. Ao justificar a escolha de Maradona, o Guardian destacou a importância da camisa 10 na identidade do jogador argentino.
“Não vamos discutir com Maradona, mesmo que Lionel Messi, Pelé ou Ferenc Puskás fossem as alternativas mais convincentes. Para Maradona, o número 10 era um estilo de vida, parte de uma identidade argentina única – a do pibe , o gênio criativo de origem humilde, abençoado com talento celestial e a ferocidade de um gato de rua. Ele até tinha o número 10 tatuado nas costas”, escreveu o jornal.
Outros nomes históricos foram nomeados
Cristiano Ronaldo ficou com a 7, Johan Cruyff com a 14 e o goleiro soviético Lev Yashin, único da posição a conquistar a Bola de Ouro, foi escolhido para a camisa 1.
Entre os defensores, Paolo Maldini aparece como referência da 3, e Franz Beckenbauer, da 5.
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Entre os brasileiros, Cafu foi o escolhido como o principal nome da camisa 2 e Ronaldo Fenômeno ficou com o número 9. Falcão (15), Kaká (22) e Bruno Guimarães (39) são os outros atletas do Brasil que aparecem na lista do jornal The Guardian.
Veja a seleção até o número 50
- Lev Yashin (Rússia)
- Cafu (Brasil)
- Paolo Maldini (Itália)
- Javier Zanetti (Argentina)
- Franz Beckenbauer (Alemanha)
- Franco Baresi (Itália)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Marcel Desailly (França)
- Ronaldo Fenômeno (Brasil)
- Diego Maradona (Argentina)
- Ryan Giggs (País de Gales)
- Marco van Basten (Holanda)
- Gerd Müller (Alemanha)
- Johan Cruyff (Holanda)
- Falcão (Brasil)
- Rodri (Espanha)
- Kevin De Bruyne (Bélgica)
- Iván Zamorano (Chile)
- Paul Gascoigne (Inglaterra)
- Diogo Jota (Portugal)
- Andrea Pirlo (Itália)
- Kaká (Brasil)
- David Beckham (Inglaterra)
- Lorenzo Insigne (Itália)
- Gianfranco Zola (Itália)
- John Terry (Inglaterra)
- Fabio Quagliarella (Itália)
- Kolo Touré (Costa do Marfim)
- Kai Havertz (Alemanha)
- Jesper Grønkjær (Dinamarca)
- Bastian Schweinsteiger (Alemanha)
- Carlos Tévez (Argentina)
- Petr Čech (República Tcheca)
- Granit Xhaka (Suíça)
- Igor Akinfeev (Rússia)
- Matteo Darmian (Itália)
- Micky van de Ven (Holanda)
- Dylan Tombides (Austrália)
- Bruno Guimarães (Brasil)
- Besian Idrizaj (Áustria)
- Declan Rice (Inglaterra)
- Yaya Touré (Costa do Marfim)
- Mateusz Klich (Polônia)
- Ivan Perišić (Croácia)
- Mario Balotelli (Itália)
- Salvatore Sirigu (Itália)
- Phil Foden (Inglaterra)
- Curtis Jones (Inglaterra)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
- Lazar Marković (Sérvia)