Vitória chega ao 11º treinador durante a gestão de Fábio Mota

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O Esporte Clube Vitória confirmou, nesta terça-feira, 10, a contratação de Rafael Lacerda, como novo treinador da equipe para 2026. Com essa confirmação, o clube vai para o 11º treinador desde que o então presidente, Fábio Mota, assumiu.

Atual presidente do Vitória, Fábio Mota assumiu o clube em outubro de 2021, após o afastamento de Paulo Carneiro. Desde então, o Leão da Barra teve 11 treinadores, com a chegada de Rafael Lacerda.

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Pensando nisso, o portal A TARDE compilou todos os treinadores que passaram pelo Rubro Negro, na gestão de Fábio Mota, analisando a longevidade e o aproveitamento.

Quais são todos os treinadores da gestão de Fábio Mota?

Wagner Lopes

Primeiro treinador da gestão de Fábio Mota;

Período: agosto a dezembro de 2021, 110 dias;

Jogos: 24;

Aproveitamento: 43%;

Rebaixado para a Série C.

Wagner Lopes, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Dado Cavalcanti

Período: dezembro de 2021 a março de 2022, 84 dias;

Jogos: 10;

Aproveitamento: 46%.

Dado Cavalcanti, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Geninho

Período: março a abril de 2022, 34 dias;

Jogos: 4;

Aproveitamento: 25%;

Treinador menos longevo da gestão de Fábio Mota.

Geninho, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Fabiano Soares

Período: abril a junho de 2022, 54 dias;

Jogos: 9;

Aproveitamento: 40%.

Fabiano Soares, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

João Burse

Período: junho de 2022 a fevereiro de 2023, 230 dias;

Jogos: 24;

Aproveitamento: 57%;

Conquistas: acesso para a Série B 2023.

João Burse, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Léo Condé

Período: fevereiro de 2023 a maio de 2024, 462 dias;

Jogos: 73;

Aproveitamento: 56%;

Conquistas: Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024;

Treinador mais longevo da gestão de Fábio Mota.

Léo Condé, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Thiago Carpini

Período: maio de 2024 a julho de 2025, 421 dias;

Jogos: 76;

Aproveitamento: 48%;

Conquistas: permanência na Série A 2024.

Thiago Carpini, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Fábio Carille

Período: julho a setembro de 2025, 48 dias;

Jogos: 9;

Aproveitamento: 29%.

Fábio Carille, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Rodrigo Chagas

Período: setembro de 2025, 21 dias;

Jogos: 3;

Aproveitamento: 33%.

Rodrigo Chagas, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Jair Ventura

Período: setembro de 2025 a novembro de 2026, 425 dias;

Jogos: 69;

Aproveitamento: 49%;

Conquistas: permanência na Série A 2025 e Copa do Nordeste 2026.