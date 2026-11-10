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ESPORTES

Vitória chega ao 11º treinador durante a gestão de Fábio Mota

Veja o aproveitamento de cada técnico e quem foi mais longe

Gustavo Zambianco
Por
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória confirmou, nesta terça-feira, 10, a contratação de Rafael Lacerda, como novo treinador da equipe para 2026. Com essa confirmação, o clube vai para o 11º treinador desde que o então presidente, Fábio Mota, assumiu.

Atual presidente do Vitória, Fábio Mota assumiu o clube em outubro de 2021, após o afastamento de Paulo Carneiro. Desde então, o Leão da Barra teve 11 treinadores, com a chegada de Rafael Lacerda.

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Pensando nisso, o portal A TARDE compilou todos os treinadores que passaram pelo Rubro Negro, na gestão de Fábio Mota, analisando a longevidade e o aproveitamento.

Quais são todos os treinadores da gestão de Fábio Mota?

Wagner Lopes

  • Primeiro treinador da gestão de Fábio Mota;
  • Período: agosto a dezembro de 2021, 110 dias;
  • Jogos: 24;
  • Aproveitamento: 43%;
  • Rebaixado para a Série C.
Wagner Lopes, ex-treinador do Vitória
Wagner Lopes, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Dado Cavalcanti

  • Período: dezembro de 2021 a março de 2022, 84 dias;
  • Jogos: 10;
  • Aproveitamento: 46%.
Dado Cavalcanti, ex-treinador do Vitória
Dado Cavalcanti, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Geninho

  • Período: março a abril de 2022, 34 dias;
  • Jogos: 4;
  • Aproveitamento: 25%;
  • Treinador menos longevo da gestão de Fábio Mota.
Geninho, ex-treinador do Vitória
Geninho, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Fabiano Soares

  • Período: abril a junho de 2022, 54 dias;
  • Jogos: 9;
  • Aproveitamento: 40%.
Fabiano Soares, ex-treinador do Vitória
Fabiano Soares, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

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João Burse

  • Período: junho de 2022 a fevereiro de 2023, 230 dias;
  • Jogos: 24;
  • Aproveitamento: 57%;
  • Conquistas: acesso para a Série B 2023.
João Burse, ex-treinador do Vitória
João Burse, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Léo Condé

  • Período: fevereiro de 2023 a maio de 2024, 462 dias;
  • Jogos: 73;
  • Aproveitamento: 56%;
  • Conquistas: Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024;
  • Treinador mais longevo da gestão de Fábio Mota.
Léo Condé, ex-treinador do Vitória
Léo Condé, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Thiago Carpini

  • Período: maio de 2024 a julho de 2025, 421 dias;
  • Jogos: 76;
  • Aproveitamento: 48%;
  • Conquistas: permanência na Série A 2024.
Thiago Carpini, ex-treinador do Vitória
Thiago Carpini, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Fábio Carille

  • Período: julho a setembro de 2025, 48 dias;
  • Jogos: 9;
  • Aproveitamento: 29%.
Fábio Carille, ex-treinador do Vitória
Fábio Carille, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Rodrigo Chagas

  • Período: setembro de 2025, 21 dias;
  • Jogos: 3;
  • Aproveitamento: 33%.
Rodrigo Chagas, ex-treinador do Vitória
Rodrigo Chagas, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Jair Ventura

  • Período: setembro de 2025 a novembro de 2026, 425 dias;
  • Jogos: 69;
  • Aproveitamento: 49%;
  • Conquistas: permanência na Série A 2025 e Copa do Nordeste 2026.
Jair Ventura, ex-treinador do Vitória
Jair Ventura, ex-treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória
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