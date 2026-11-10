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Vitória chega ao 11º treinador durante a gestão de Fábio Mota
Veja o aproveitamento de cada técnico e quem foi mais longe
O Esporte Clube Vitória confirmou, nesta terça-feira, 10, a contratação de Rafael Lacerda, como novo treinador da equipe para 2026. Com essa confirmação, o clube vai para o 11º treinador desde que o então presidente, Fábio Mota, assumiu.
Atual presidente do Vitória, Fábio Mota assumiu o clube em outubro de 2021, após o afastamento de Paulo Carneiro. Desde então, o Leão da Barra teve 11 treinadores, com a chegada de Rafael Lacerda.
Pensando nisso, o portal A TARDE compilou todos os treinadores que passaram pelo Rubro Negro, na gestão de Fábio Mota, analisando a longevidade e o aproveitamento.
Quais são todos os treinadores da gestão de Fábio Mota?
Wagner Lopes
- Primeiro treinador da gestão de Fábio Mota;
- Período: agosto a dezembro de 2021, 110 dias;
- Jogos: 24;
- Aproveitamento: 43%;
- Rebaixado para a Série C.
Dado Cavalcanti
- Período: dezembro de 2021 a março de 2022, 84 dias;
- Jogos: 10;
- Aproveitamento: 46%.
Geninho
- Período: março a abril de 2022, 34 dias;
- Jogos: 4;
- Aproveitamento: 25%;
- Treinador menos longevo da gestão de Fábio Mota.
Fabiano Soares
- Período: abril a junho de 2022, 54 dias;
- Jogos: 9;
- Aproveitamento: 40%.
Leia Também:
João Burse
- Período: junho de 2022 a fevereiro de 2023, 230 dias;
- Jogos: 24;
- Aproveitamento: 57%;
- Conquistas: acesso para a Série B 2023.
Léo Condé
- Período: fevereiro de 2023 a maio de 2024, 462 dias;
- Jogos: 73;
- Aproveitamento: 56%;
- Conquistas: Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024;
- Treinador mais longevo da gestão de Fábio Mota.
Thiago Carpini
- Período: maio de 2024 a julho de 2025, 421 dias;
- Jogos: 76;
- Aproveitamento: 48%;
- Conquistas: permanência na Série A 2024.
Fábio Carille
- Período: julho a setembro de 2025, 48 dias;
- Jogos: 9;
- Aproveitamento: 29%.
Rodrigo Chagas
- Período: setembro de 2025, 21 dias;
- Jogos: 3;
- Aproveitamento: 33%.
Jair Ventura
- Período: setembro de 2025 a novembro de 2026, 425 dias;
- Jogos: 69;
- Aproveitamento: 49%;
- Conquistas: permanência na Série A 2025 e Copa do Nordeste 2026.