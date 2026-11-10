"Ganhou de quem não ganhamos", relembra Fábio Mota sobre novo técnico

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, explicou a motivação de ter ido atrás de Rafael Lacerda na Chapecoense. O novo técnico rubro-negro foi anunciado e apresentado nesta terça-feira, 10, no Barradão.

Durante entrevista coletiva, Fábio Mota destacou o trabalho de Lacerda na Chape. De acordo com o dirigente, o treinador de 42 anos já pegou o time catarinense numa situação irreversível na tabela, mas conseguiu feitos relevantes.

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"Um cara jovem, com carreira curta, mas que com um elenco muito inferior ao nosso conseguiu ganhar de quem não ganhamos. Venceu Corinthians, São Paulo e Fluminense. Chegou na Chape no segundo turno, com o time em situação complicada", explicou Mota.

Ainda de acordo com o presidente, o Vitória também precisava de um perfil diferente para comandar o elenco. O diretor de futebol Sérgio Papellin chegou a classificar Rafael como "sanguinário".

"O Vitória precisa muito de um treinador sanguinário, como diz Papellin, mas que também que tenha psicologia", disse Fábio Mota.

Papellin reforça perfil de Lacerda

Sérgio Papellin também exaltou o poder de mobilização de Rafael Lacerda, relembrando quando trabalharam juntos no Paysandu, ainda num período que o treinador atuava como atleta.

Segundo o diretor, o novo profissional poderá "levantar o astral do grupo".

"Precisamos de um treinador com o perfil dele. Trabalhei com ele quando era zagueiro no Paysandu. Conversamos com pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com ele, um cara com comando forte para o grupo. Um treinador sanguinário para levantar o astral de um grupo que está um pouco abatido. Precisamos voltar a ser aquela equipe vencedora do primeiro semestre", projetou Papellin.

"O momento agora é incentivar o grupo e levantar o astral para vencer o Bragantino. Para isso precisamos da torcida presente, que isso aqui vira um caldeirão e qualquer adversário sente", completou Sérgio.