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E.C.VITÓRIA

"Ganhou de quem não ganhamos", relembra Fábio Mota sobre novo técnico

Presidente rubro-negro exaltou o trabalho de Rafael Lacerda no seu clube anterior

João Grassi
Por
Da esquerda para a direita: Sérgio Papellin, Rafael Lacerda e Fábio Mota durante entrevista no Barradão
Da esquerda para a direita: Sérgio Papellin, Rafael Lacerda e Fábio Mota durante entrevista no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, explicou a motivação de ter ido atrás de Rafael Lacerda na Chapecoense. O novo técnico rubro-negro foi anunciado e apresentado nesta terça-feira, 10, no Barradão.

Durante entrevista coletiva, Fábio Mota destacou o trabalho de Lacerda na Chape. De acordo com o dirigente, o treinador de 42 anos já pegou o time catarinense numa situação irreversível na tabela, mas conseguiu feitos relevantes.

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"Um cara jovem, com carreira curta, mas que com um elenco muito inferior ao nosso conseguiu ganhar de quem não ganhamos. Venceu Corinthians, São Paulo e Fluminense. Chegou na Chape no segundo turno, com o time em situação complicada", explicou Mota.

Ainda de acordo com o presidente, o Vitória também precisava de um perfil diferente para comandar o elenco. O diretor de futebol Sérgio Papellin chegou a classificar Rafael como "sanguinário".

"O Vitória precisa muito de um treinador sanguinário, como diz Papellin, mas que também que tenha psicologia", disse Fábio Mota.

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Papellin reforça perfil de Lacerda

Sérgio Papellin também exaltou o poder de mobilização de Rafael Lacerda, relembrando quando trabalharam juntos no Paysandu, ainda num período que o treinador atuava como atleta.

Segundo o diretor, o novo profissional poderá "levantar o astral do grupo".

"Precisamos de um treinador com o perfil dele. Trabalhei com ele quando era zagueiro no Paysandu. Conversamos com pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com ele, um cara com comando forte para o grupo. Um treinador sanguinário para levantar o astral de um grupo que está um pouco abatido. Precisamos voltar a ser aquela equipe vencedora do primeiro semestre", projetou Papellin.

"O momento agora é incentivar o grupo e levantar o astral para vencer o Bragantino. Para isso precisamos da torcida presente, que isso aqui vira um caldeirão e qualquer adversário sente", completou Sérgio.

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