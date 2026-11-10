Vitória anuncia oficialmente a contratação do técnico Rafael Lacerda

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 10, a contratação do técnico Rafael Lacerda, ex-Chapecoense. A informação foi confirmada pela diretoria rubro-negra durante entrevista coletiva no Barradão.

Já apresentado pelo Vitória durante a manhã desta terça, Rafael Lacerda assinou contrato até dezembro de 2027. Ele passa a comandar as atividades que vinham sendo conduzidas pelo interino Cléber dos Santos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O novo treinador rubro-negro terá quatro jogos até o fim do Brasileirão: os duelos contra RB Bragantino, Internacional, Santos e Vasco da Gama. O objetivo é terminar o campeonato fora da zona de rebaixamento.

O profissional de 42 anos chega para substituir Jair Ventura, que foi demitido há cerca de uma semana.

"Acompanho o Vitória faz muito tempo. São seis anos como treinador e sempre vi o Vitória como um objetivo de carreira. Não estou aqui falando para agradar ninguém, mas é um grande clube do futebol brasileiro", disse Rafael.

Carreira de Rafael Lacerda

Rafael Lacerda iniciou a carreira como treinador em 2019, no Caxias. Ganhou destaque pelo trabalho no Amazonas, quando comandou a equipe em dois acessos consecutivos que levaram o clube da Série D para a Série B do Brasileirão, entre 2022 e 2023, além da conquista do Campeonato Amazonense.

Posteriormente, Lacerda passou por ABC, Barra-SC e teve nova passagem no Amazonas em 2024. Na temporada seguinte, trabalhou no Vila Nova e no Atlético-GO, antes de viver sua primeira experiência na Série A pela Chape neste ano.

Durante a temporada 2026, Rafael Lacerda comandou a Chapecoense em 20 jogos, acumulando quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Recentemente, conquistou triunfos importantes sobre Corinthians e Fluminense.