Ex-Vitória se aposenta como atleta e vai seguir carreira de treinador

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Lateral-esquerdo com passagem pelo Esporte Clube Vitória, o agora ex-atleta Raul Prata anunciou sua aposentadoria do futebol. Aos 39 anos, ele pretende se capacitar com cursos para seguir carreira como técnico.

Raul Prata estava atuando pelo Luverdense nas últimas duas temporadas, tendo entrado em campo pela última vez no dia 26 de julho, pelas oitavas de final do Brasileirão Série D. A equipe mato-grossense foi eliminada para o ABC.

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"Vou parar de jogar. Estou com outros planos. A ideia é continuar no futebol, fazer os cursos da UEFA e depois começar a entrar no meio como treinador" revelou Prata ao ge.

No total, Raul atuou em 24 partidas na temporada e ainda era capitão do Luverdense. O ex-defensor não marcou gols e nem distribuiu assistências em 2026.

Futuro técnico

Raul Prata participou de um curso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no CT do Caju, do Athletico-PR, na cidade de Curitiba, em outubro deste ano.

A etapa da formação é destinada a profissionais que pretendem trabalhar como treinadores, correspondente à Licença A.

Raul Prata no Vitória

Após defender o Sport por quatro anos, Raul Prata acertou com o Vitória para a temporada 2021. Fez parte do elenco que disputou a Série B daquela temporada, mas deixou o clube baiano com o rebaixamento no final do campeonato.

Titular absoluto, o defensor participou de 35 jogos com a camisa vermelha e preta, quando marcou um gol e distribuiu uma assistência. Após deixar o Barradão, se transferiu para o CRB.

Raul Prata durante treino do Vitória em 2021 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Também acumula passagens por clubes como XV de Piracicaba, Americano, Vila Aurora, Ituano e Grêmio Novorizontino.