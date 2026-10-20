Ex-Vitória faz promessa a clube tradicional e mira título da Série D

Apresentado oficialmente pela Portuguesa nesta segunda-feira, 19, Romarinho, ex-jogador do Esporte Clube Vitória, falou sobre as expectativas para a temporada e demonstrou o desejo de permanecer no clube até o fim da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Contratado como reforço para o Paulistão, o atacante também colocou a conquista da competição nacional entre os objetivos da equipe.

“Meu contrato é até depois da Série D e eu vou cumprir. Se eu for bem ou não depende de todos. Na minha cabeça, vou cumprir até o final e botar a Portuguesa no patamar que merece estar”, declarou o jogador durante a entrevista coletiva de apresentação.

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Após um ano afastado dos gramados, atacante volta ao futebol e estabelece como objetivo conquistar a Série D pela Portuguesa - Foto: André Lucas/Portuguesa

O atacante também destacou a importância de conquistar a quarta divisão nacional com a camisa rubro-verde e ressaltou que levantar o troféu seria uma realização pessoal: “Ganhar uma Série D, que é o nosso objetivo, seria uma honra”, afirmou Romarinho, reforçando a intenção de participar da campanha da Portuguesa ao longo da competição.



Romarinho fala sobre recuperação física após afastamento

Outro assunto abordado durante a apresentação foi a condição física do atacante. Após ficar aproximadamente um ano afastado dos gramados, Romarinho explicou que retomou os treinamentos há cerca de dois meses e que ainda precisa recuperar o ritmo de jogo.



O jogador também mencionou o caso de doping que marcou sua trajetória recente e reconheceu que a readaptação ao futebol competitivo exige tempo.



“Já tem um tempo que eu tô parado, um ano, tem a questão do doping que todo mundo sabe. Tem dois meses que estou treinando já. Leva um tempo para o corpo se readaptar a tudo isso, mas me sinto bem. Acho que 100% eu só vou me sentir com os jogos, vai ter bastante jogo-treino. E estou feliz, que é o mais importante”, disse.





Punição por doping interrompeu passagem pelo Vitória

Antes de acertar com a Portuguesa, Romarinho defendeu o Vitória em 2025, mas teve uma passagem curta pelo clube baiano. O atacante disputou apenas cinco partidas pelo Leão da Barra antes de ser impedido de continuar atuando profissionalmente após a ampliação de uma punição por doping.



O caso teve início em 2023, quando o jogador defendia o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Na ocasião, ele foi flagrado em um exame antidoping e recebeu uma sanção que, inicialmente, restringia sua atuação profissional às competições disputadas em território saudita.



Diante dessa limitação, Romarinho conseguiu continuar a carreira fora do país e passou pelo Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar ao Vitória.



A substância identificada no exame estava relacionada a um medicamento utilizado em tratamentos de fertilidade. Na época, o atacante tentava ter o segundo filho.



Em outubro do ano passado, porém, a punição foi ampliada e passou a ter validade mundial. Com a mudança, Romarinho ficou impedido de atuar profissionalmente também fora da Arábia Saudita, o que interrompeu sua trajetória no clube baiano.



Portuguesa aposta em projeto de SAF de R$ 1,2 bilhão

A chegada de Romarinho ocorre em meio ao processo de transformação estrutural da Portuguesa. Apresentada no fim de 2024, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube foi anunciada com um projeto de investimentos estimado em R$ 1,2 bilhão.



Apesar do valor divulgado, análises dos contratos indicam que os aportes efetivos e a realidade financeira da iniciativa são mais modestos, com os recursos previstos para serem distribuídos ao longo de vários anos.



Do montante anunciado, aproximadamente R$ 450 milhões foram destinados ao pagamento de dívidas da associação. Outros R$ 500 milhões foram projetados para a modernização do Canindé e a exploração comercial do estádio como arena multiuso.



Já cerca de R$ 263 milhões foram direcionados a diferentes áreas esportivas, incluindo folha salarial, contratação de reforços, categorias de base e futebol feminino.



