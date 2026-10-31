Ex-Vitória entrega passaporte à polícia em meio a investigação

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Suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e armas, o atacante David Corrêa, jogador do Vasco e ex-Vitória, entregou o passaporte à Polícia Civil do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 30.

Conhecido como DVD, o jogador não compareceu pessoalmente à 14ª Delegacia de Polícia, localizada no Leblon, na Zona Sul do Rio. O documento foi entregue por seu advogado.

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Segundo a defesa, David não foi à delegacia porque estava “cansado do jogo [contra o Flamengo]” e chegou em casa por volta de 1h. As equipes se enfrentaram na última quinta-feira, 29, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi derrotado por 4 a 1.

A entrega do documento ocorreu após o atacante ser intimado, na quinta-feira, a apresentar o passaporte e tomar ciência das medidas cautelares determinadas pela Justiça do Espírito Santo.

A medida faz parte das investigações da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil capixaba, que apura crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas e armas. Em agosto, David foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Entre as medidas cautelares impostas ao jogador estão:

a proibição de deixar o país,

a restrição de contato com outros investigados e testemunhas

a obrigação de comparecer periodicamente à Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o descumprimento injustificado das determinações pode levar à decretação da prisão preventiva por decisão judicial. O atacante nega o envolvimento com o tráfico de drogas e armas.



O que diz a defesa

O advogado Silmar Junior, que representa David, confirmou a entrega do passaporte e afirmou que a defesa recebeu a decisão judicial com naturalidade.

“Entregamos o passaporte, cumprindo a decisão expedida pelo Poder Judiciário do Espírito Santo. A gente recebeu com muita naturalidade essa decisão. Ela faz parte das fases processuais. Teve a investigação, agora tornou-se um processo e, com mais calma, vamos demonstrar toda a questão dos fatos investigados”, afirmou.

O advogado também declarou confiar na absolvição do jogador e negou qualquer ligação dele com atividades criminosas.

“Confiamos na absolvição do David, um atleta e uma pessoa pública. São fatos que fazem parte de uma questão do passado, de uma pessoa amiga de infância dele, e a gente reforça: zero possibilidade de conexão do David com a criminalidade, facção criminosa, tráfico de drogas. Zero possibilidade”, disse.

David Corrêa defendeu o Vitória entre 2014 e 2017, período em que disputou cerca de 109 partidas e marcou 16 gols pelo Leão.