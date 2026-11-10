Novo técnico exalta chance no Vitória: "Maior desafio da carreira"

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O técnico Rafael Lacerda foi apresentado oficialmente pelo Esporte Clube Vitória nesta terça-feira, 10, no Barradão. Em suas primeiras declarações como comandante rubro-negro, o treinador destacou a satisfação de assumir o clube e revelou que já acompanhava o Leão da Barra antes mesmo de iniciar a carreira à beira do campo.

“Para mim, é um prazer estar no comando do Vitória. Acompanho o clube há muito tempo, principalmente depois que virei treinador. São seis anos nessa carreira e sempre vi o Vitória como objetivo de carreira. É um grande clube do futebol brasileiro”, afirmou.

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Rafael Lacerda destaca força da torcida do Vitória

O treinador também ressaltou a força da torcida rubro-negra e a atmosfera do Barradão. Segundo ele, não foi necessário fazer pesquisas para conhecer a dimensão do clube baiano.

“Não precisei pesquisar sobre o Vitória porque sei da grandeza dele e da força da sua torcida dentro do Barradão. Uma atmosfera incrível”, declarou.

Técnico diz estar preparado para maior desafio da carreira

Rafael Lacerda classificou o novo trabalho como o maior desafio de sua trajetória profissional e garantiu estar preparado para assumir a equipe. O comandante também demonstrou confiança no elenco rubro-negro, que já conhece de perto.

“É o maior desafio da minha carreira e estou preparado. Qualquer profissional gostaria de estar no meu lugar, mas conheço praticamente todo esse elenco e sei o que ele já entregou”, disse.

Rafael Lacerda fala sobre cobrança no Vitória

Durante a apresentação, o treinador também comentou sobre a pressão por resultados e afirmou que encara as cobranças como parte importante do processo de evolução profissional.

“Eu adoro a cobrança, seja da diretoria ou de vocês. É só com a cobrança que se cresce”, afirmou.

O técnico ainda garantiu estar preparado para lidar com os diferentes momentos que encontrará no comando do Leão e destacou o desejo de buscar uma sequência positiva.

“Estou preparado tanto para os momentos ruins, como bons. Mas vamos buscar o momento bom”, completou.

Quando será a estreia de Rafael Lacerda?

Rafael Lacerda fará sua estreia no comando do Vitória no dia 19 de novembro, às 19h30, contra o Red Bull Bragantino, no Barradão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Meu objetivo é potencializar os atletas. (..) Vou resgatar o bom momento deles", finalizou Lacerda.