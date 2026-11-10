Especulado no Vitória, técnico acerta retorno a gigante nordestino

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O Fortaleza acertou o retorno do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo informação do GE. O técnico estava livre no mercado desde setembro, quando foi demitido do Racing.

Vojvoda já havia sido procurado pelo Fortaleza, mas recusou a proposta inicial do Leão do Pici. No entanto, o treinador resolveu aceitar um retorno após um novo contato e agora vai em busca de recolocar o clube na Série A.

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O argentino, que é considerado o maior técnico da história do Fortaleza, chega na manhã desta quarta-feira, 11, para iniciar os trabalhos. Ele já deve ir para o banco de reservas no sábado, quando o Tricolor recebe o Vila Nova no Castelão pela 38ª e última rodada da Série B. Para isso, precisa ser regularizado a tempo.

O contrato ainda não foi assinado, mas já há uma resposta positiva de Vojvoda. Detalhes com relação a temporada 2027 serão discutidos posteriormente. A prioridade é buscar o acesso do clube para a Série A.

Treinador histórico do Fortaleza

O argentino retornará ao Fortaleza 16 meses após deixar o clube. Ao todo, ele comandou o Leão em 310 jogos, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

Como comandante tricolor, ganhou três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).

Além disso, levou o time cearense a uma semifinal de Copa do Brasil (2021), três Libertadores (2022, 2023 e 2025) e uma final de Sul-Americana (2023), além de ter terminado duas vezes o Campeonato Brasileiro no G-4 (2021 e 2024).

Vojvoda foi procurado pelo Vitória

Vojvoda foi um dos nomes procurados pelo Esporte Clube Vitória após a demissão de Jair Ventura, que deixou o cargo na última segunda-feira, 2.

O treinador argentino, no entanto, recusou a proposta. Ele justificou que não pretendia assumir nenhum clube no restante da temporada de 2026, preferindo tirar um período de descanso, ficar com a família e realizar estudos antes de retornar ao mercado em 2027.

No entanto, ele voltou atrás na decisão e vai assumir o Fortaleza.