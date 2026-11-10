Bahia poderá utilizar Kike Olivera contra o Grêmio sem pagar multa

O atacante Kike Olivera estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida do Esporte Clube Bahia contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Apesar de pertencer ao clube gaúcho e estar emprestado ao Esquadrão até o fim da temporada, o uruguaio poderá defender a equipe baiana no confronto. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o contrato firmado entre os clubes prevê uma cláusula que autoriza a participação do jogador na partida.



O detalhe é que a liberação não depende do pagamento de qualquer multa. A reportagem apurou que o acordo permite ao Bahia utilizar Kike Olivera contra o Grêmio sem precisar desembolsar valores adicionais ao clube detentor dos direitos econômicos do atacante, possibilidade prevista em outros contratos de empréstimo.



A situação será diferente da registrada no primeiro turno do Brasileirão. Naquela ocasião, o uruguaio não pôde entrar em campo contra o Grêmio devido a uma restrição contratual estabelecida entre as partes. Para o reencontro entre as equipes, entretanto, a condição prevista no vínculo permite que o atacante seja relacionado normalmente.





Bahia segue na disputa por vaga no G-4 do Brasileirão

Além da possibilidade de contar com o atacante uruguaio, o Bahia chega à 35ª rodada ainda envolvido na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.



Atualmente na 6ª colocação, com 53 pontos, o Esquadrão permanece na zona de classificação para a Libertadores de 2027, considerando a ampliação do número de vagas na competição continental.



A equipe comandada por Rogério Ceni está a quatro pontos do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, e a apenas um ponto do Athletico-PR, que ocupa a 5ª posição.