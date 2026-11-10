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BRASILEIRÃO 2026

Contrato pode tirar titular do Bahia de jogo decisivo contra o Grêmio

Contrato de empréstimo prevê restrição para atacante enfrentar o clube que detém seus direitos

Téo Mazzoni
Por
Bahia pode ter problema no ataque para a 35ª rodada
Bahia pode ter problema no ataque para a 35ª rodada - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Para o próximo duelo do Esporte Clube Bahia contra o Grêmio, marcado para as 21h30 do dia 18 de novembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni poderá ter uma baixa importante. A partida será disputada após a Data Fifa.

O atacante Kike Olivera, considerado titular da equipe tricolor, deverá ficar de fora do confronto por questões contratuais. O uruguaio está emprestado ao Esquadrão pelo próprio Grêmio até o fim desta temporada.

O contrato firmado entre as partes impede que Kike Olivera entre em campo pelo Bahia contra o clube gaúcho, a menos que seja paga uma multa para liberar a participação do atacante na partida.

No confronto entre as equipes no primeiro turno da Série A, o Bahia não contou com Kike Olivera, já que não realizou o pagamento da multa.

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Ademir aparece como substituto natural, mas Ceni tem outras opções

Caso opte por não pagar a multa estipulada para contar com o uruguaio, Rogério Ceni terá Ademir como substituto natural na equipe titular. O camisa 7 aparece como principal alternativa para ocupar a vaga no setor ofensivo.

Além dele, porém, o treinador também conta com Mateo Sanabria, que tem preferência pelo lado esquerdo do ataque, mas pode atuar pelo lado oposto, e com Ruan Pablo, joia das categorias de base do clube.

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Bahia está a quatro pontos do G-4 do Brasileirão

O Bahia ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados, e permanece na zona de classificação para a Libertadores de 2027, considerando a ampliação do número de vagas na competição.

A equipe comandada por Rogério Ceni está a quatro pontos do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, e a apenas um ponto do Athletico-PR, que ocupa a 5ª colocação do Brasileirão.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Kike Olivera

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