Bahia pode aproveitar sequência contra rivais ameaçados na Série A

O Esporte Clube Bahia terá uma oportunidade importante para mudar o rumo de sua campanha na reta final do Campeonato Brasileiro, de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores.



Depois de encontrar dificuldades diante dos principais concorrentes da parte de cima da tabela, o time comandado por Rogério Ceni terá pela frente uma sequência de adversários que ocupam posições intermediárias ou lutam contra o rebaixamento.



A derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, na última quinta-feira, reforçou uma dificuldade apresentada pelo Esquadrão ao longo da competição: competir com os clubes que atualmente integram o G-6. Em dez partidas contra equipes que ocupam as primeiras posições, o Bahia conquistou apenas uma vitória, alcançando 16% de aproveitamento.



Na classificação geral, o Tricolor aparece na 6ª colocação, com 53 pontos. Entre os adversários que estão à sua frente, o Esquadrão conseguiu pontuar apenas contra Athletico-PR, com uma vitória em dois confrontos, e Fluminense, diante de quem somou dois empates.



Após o resultado negativo diante do Cruzeiro, Rogério Ceni reconheceu a diferença de desempenho do Bahia em relação a alguns concorrentes diretos e destacou a dificuldade de competir com elencos mais experientes e preparados.



Estamos sempre tentando trabalhar, fazer o melhor para o Bahia, mas algumas equipes ainda estão em um nível acima do nosso Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Ano passado ganhamos de Palmeiras duas vezes, do Flamengo. Foi um ano que conseguimos confrontar melhor os adversários de ponta do campeonato. Esse ano, o único que vencemos foi o Athletico-PR. Performamos um jogo muito bom, contra o Palmeiras, em casa. Depois perdemos o outro. Mostra a força de alguns elencos no campeonato, citando os que estão na nossa frente. O Athletico-PR vejo um time parelho, e a gente tem um aproveitamento parecido. O Fluminense tem jogadores de mais experiência, conjunto. E a gente tenta competir com todos.

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"A gente consegue competir, igualar, estar momentaneamente na frente, mas tem um ou outro time que parece estar acima da gente. E a gente tenta tirar isso com competitividade e luta. Mas algumas vezes não conseguimos superar adversários que talvez estejam mais prontos que a gente para chegar à primeira, segunda, terceira posição no campeonato. Vamos sempre brigar para deixar o Bahia no nível mais alto, mas está faltando um pouco ainda para a gente se colocar entre os quatro primeiros colocados", comentou o treinador.



Bahia terá sequência contra Grêmio, Coritiba e Botafogo

Apesar das dificuldades diante dos principais clubes do campeonato, o calendário reserva ao Bahia uma sequência de confrontos contra equipes que vivem situações diferentes na tabela. O próximo compromisso será contra o Grêmio, atual 18º colocado, com 37 pontos.



Na sequência, o Esquadrão recebe o Coritiba, que ocupa a 12ª posição, com 42 pontos, e depois visita o Botafogo, 11º colocado, também com 42 pontos. O último adversário será o Atlético-MG, atualmente na 7ª colocação, com 50 pontos, em um confronto direto na parte superior da classificação.



Últimos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro

Grêmio x Bahia – quarta-feira, 18 de novembro

– quarta-feira, 18 de novembro Bahia x Coritiba – sábado, 21 de novembro

– sábado, 21 de novembro Botafogo x Bahia – sábado, 28 de novembro

– sábado, 28 de novembro Bahia x Atlético-MG – quarta-feira, 2 de dezembro

Histórico contra adversários da parte intermediária também exige atenção

Se a sequência de jogos representa uma oportunidade para o Bahia, os números mostram que Rogério Ceni não terá motivos para considerar os próximos confrontos como compromissos simples.



Contra as equipes que atualmente ocupam a zona de rebaixamento — Corinthians, Grêmio, Remo e Chapecoense —, o Tricolor registra 52% de aproveitamento em sete partidas disputadas. O retrospecto indica que o desempenho diante de adversários da parte inferior da tabela também exige atenção.



Nos confrontos do primeiro turno contra os próximos quatro adversários, o Bahia venceu o Botafogo, empatou com Grêmio e Atlético-MG e sofreu uma derrota para o Coritiba.



Caso repita esses resultados nas últimas quatro rodadas, o Esquadrão encerrará sua participação no Brasileirão com 58 pontos. A pontuação, entretanto, não assegura uma vaga na Libertadores. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma equipe que alcançar essa marca tem, atualmente, 46% de chances de classificação para a competição continental.