Renato Gaúcho manda titular forçar suspensão para não pegar o Bahia

Para o confronto contra o Esporte Clube Bahia, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, pediu ao volante Villasanti que recebesse o terceiro cartão amarelo na partida anterior para não enfrentar o Esquadrão. Pelo menos foi o que revelou o próprio treinador.



Durante entrevista coletiva realizada na última quarta-feira, 4, após a derrota para o Flamengo, Renato Gaúcho explicou que pediu ao paraguaio para "forçar" a aplicação do cartão amarelo e, assim, desfalcar o Grêmio contra o Bahia, já que não poderia contar com o jogador de qualquer maneira.



Villasanti levou o terceiro cartão amarelo na partida por falta em Pulgar, aos 44 minutos do segundo tempo, e cumprirá suspensão automática contra o Bahia.



Treinador revelou que orientou o volante paraguaio a receber o terceiro cartão amarelo - Foto: Giancarlo Santorum/GRÊMIO FBPA

Convocação para a seleção paraguaia motivou decisão do treinador

Isso porque Villasanti foi convocado pelo técnico Gustavo Alfaro para defender a seleção paraguaia nesta Data Fifa. Como existe uma proximidade entre a última partida do Paraguai no período e o compromisso do Grêmio contra o Bahia, o treinador gremista orientou o volante a "queimar" o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo.

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Pedi para ele queimar o terceiro (cartão) justamente porque não vai poder jogar Renato Gaúcho - técnico do Grêmio

"Perdemos o Villa justamente por essa tal de Data Fifa. Após uma Copa do Mundo, vão buscar dinheiro e não se preocupam com os clubes. Perdemos um jogador importante, pedi para ele queimar o terceiro (cartão) justamente porque não vai poder jogar. Prejuízo enorme, é muito prejuízo. São muitos problemas", afirmou o treinador.



O último compromisso do Paraguai nesta Data Fifa será disputado no dia 17 de novembro, contra o Japão, na cidade de Kallang, em Singapura, às 10h10 (horário de Brasília). O confronto acontecerá apenas 35 horas antes do duelo entre Grêmio e Bahia, marcado para a Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Além da curta diferença entre os compromissos, a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 16 mil quilômetros.

Grêmio terá outro desfalque para o duelo contra o Bahia

Além do volante Villasanti, que forçou a suspensão para não enfrentar o Bahia, o Grêmio também não poderá contar com o zagueiro Kannemann no confronto.



Assim como o paraguaio, o defensor argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

Kanneman também sofreu o terceiro cartão amarelo - Foto: Giancarlo Santorum/GRÊMIO FBPA

Vale ressaltar, no entanto, que, ao contrário de Villasanti, Kannemann não forçou a aplicação do cartão amarelo para ficar fora da partida contra o Esquadrão.